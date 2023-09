Prevrnil se je s traktorjem; pijani mopedist končal v lisicah; oplenili njivo v Srebrničah

19.9.2023 | 12:00

Včeraj nekaj po 9. uri so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu s traktorjem. Sevniški policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 24-letni moški pri vožnji po travniku na spolzki podlagi zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad traktorjem, se prevrnil in lažje poškodoval. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Mopedist z dvema promiloma

Okoli sedmih zvečer je na območju Vinjega vrha padel mopedist - 62-letnik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se ob padcu lažje poškodoval. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola in se je nedostojno vedel do zdravstvenega osebja ter ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Med 15. 9. in 18. 9. je s kmetijskih površin v Srebrničah nekdo ukradel večjo količino zelenjave in s tem povzročil za okoli 300 evrov škode.

Na Mestnih njivah v Novem mestu je med 15. 9. in 18. 9. neznanec vlomil v garažo in ukradel motorno žago ter opremo za ribolov. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.100 evrov.

Na območju Velikega Cerovca (PP Novo mesto) je med 17. 9. in 18. 9. nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel avtomobilsko prikolico, ročno orodje in zaboj z zelenjavo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Dva tihotapca, veliko migrantov

Okoli 17. ure so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes bosanskih registrskih oznak. 31-letni državljan Hrvaške je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

V Trnovcu (PP Metlika) so minulo noč kontrolirali voznika kombija Ford transit madžarskih registrskih oznak. 25-letni državljan Belorusije je prevažal 15 državljanov Sirije. Državljanu Hrvaške in državljanu Belorusije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Mihalovec, Slovenska vas, Cirnik, Obrežje, Veliki Obrež) izsledili in prijeli 47 državljanov Afganistana, 29 državljanov Maroka, 21 državljanov Pakistana, šest državljanov Konga, pet Turčije, štiri Indije, tri državljane Irana in Kameruna, državljana Tunizije, Kitajske in Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 92. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Zasegli so avtomobil kršitelju, ki ni imel vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru. Zaščitili so žrtev in osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

