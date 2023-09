Novo mesto v znamenju mladih športnikov - prihajajo 19. Igre prijateljstva

19.9.2023 | 17:50

Novinarska konferenca

Novo mesto - Novo mesto v prihajajočem vikendu vnovič gosti mednarodno športno manifestacijo »Igre prijateljstva«, ki se bodo letos odvile že devetnajstič zapovrstjo.

Pred dvema desetletjema je namreč zaživela ideja, da se mladi iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine in Avstrije pomerijo med sabo v različnih športnih disciplinah. Sodelujoča mesta so se menjavala, vseh 20 let pa sta med udeleženci Novo mesto in Bihać. V zadnjih letih so partnerji Iger mladi športniki iz italijanskega Trsta.

Tridnevno srečanje se bo začelo v petek, 22. septembra, ko bodo ekipe prispele v Novo mesto ter se udeležile slavnostnega sprejema in odprtja iger v Olimpijskem centru ob 20. uri. Prireditev je odprtega tipa in je namenjena vsem obiskovalcem. V soboto, 23. 9., in v nedeljo 24. 9., je tekmovalni dan. Dekleta in fantje, letnik 2007 ali mlajši, se bodo pomerili v naslednjih disciplinah: mali nogomet, rokomet, košarka, namizni tenis in šah.

Tekmovanja bodo potekala v Osnovni šoli Šmihel, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Stopiče, Športni dvorani Livada, Športni dvorani Leona Štuklja in na stadionu Portoval. Zaključna podelitev pokalov najboljšim ekipam bo v Trdinovi dvorani v nedeljo ob 14. uri, po končanih tekmovanjih. Za tem se bo 400 mladih športnikov poslovilo tako od Novega mesta kot med sabo, saj se vsako leto med mladimi stkejo trdna prijateljstva, ki trajajo še dolgo. Mladi bodo v treh dneh tako spoznali Novo mesto, se družili in spoznavali različne kulture, saj osnovni namen Iger prijateljstva ni le tekmovanje, pač pa tudi druženje, povezovanje in spoznavanje kolegov iz drugih držav.

Novinarske konference na to temo se je v ponedeljek udeležil Urban Kramar, podžupan Novega mesta: »Izjemna priložnost za mlade športnike in tudi za predstavitev mesta. Tudi sam sem pred leti tekmoval, zdaj pa sem znova prisoten, tokrat v drugačni vlogi.«

»Podpiramo športno udejstvovanje mladih in promocijo mesta ter s tem Zavoda NM kot organizatorja. Lepo vabljeni vsi, na spektakel, ko bodo mladi vkorakali na otvoritev, na prizorišče Velodroma Novo mesto,« je dejal Aleš Makovac, direktor Zavoda NM in predsednik organizacijskega odbora Igre prijateljstva.

Matjaž Smodiš je ambasador Iger prijateljstva: »Zelo pozdravljam razumevanje mesta za take zadeve, sem podpornik projekta že od malih nog.«

»Prve Igre prijateljstva so se zgodile leta 2003, Leta 2005 smo bili prvič tudi organizatorji. To je velik projekt, ki podpira druženje in povezovanje mladih iz 4 držav ter predstavlja širino, ki jo nudimo v tem okolju. Naslednje Igre prijateljstva, 20. zapovrstjo bodo na Reki,« pa med drugim sporoča Miran Jerman, predsednik skupščine Iger prijateljstva.

M. K.

Foto: MO Novo mesto

Galerija