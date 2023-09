Trobiševe misli mirijo srce

19.9.2023 | 09:45

Novomeški pesnik Smiljan Trobiš nenehno razmišlja in išče odgovore na mnoga življenjska vprašanja. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Smiljan Trobiš nedvomno sodi med zelo plodovite novomeške literarne ustvarjalce. Ne mine leto, da ne bi izdal eno, dve ali več knjig.

Izdal je že več pesniških zbirk, več knjig meditacij in sodeloval v mnogih publikacijah z likovnimi umetniki. Vodil je literarne delavnice in napisal več priročnikov o kreativnem pisanju. Objavlja v literarnih revijah, več njegovih knjig pa je objavljenih tudi na spletni strani www.smisljan-trobis.si in so dostopne brezplačno. Izdal je več zvočnih knjig.

Nedavno je »luč sveta« zagledala njegova nova drobna knjižica z naslovom Mir srca da mir v misel, ki je izšla pri Kulturnem društvu Severina Šalija Novo mesto. V njej je avtor, član Društva slovenskih pisateljev in dobitnik Trdinove nagrade novomeške mestne občine, nanizal kup misli, ki bralca nagovarjajo k iskanju notranjega miru.

Mir srca da mir v misel

Nova Trobiševa knjiga je izšla pri Kulturnem društvu Severina Šalija Novo mesto.

Kot pravi, se zaveda, kako hitro ga izgubimo in težko najdemo, sploh v današnjem tako bučnem svetu nešteto možnosti. »Pestro so izbire in pestro je naše življenje, če pa sidro svoje duše zasidramo v globoki mir, ki je v brezpogojni ljubezni našega Stvarnika, naša srca zaupajo in vedo, da nas ne bo pustil na cedilu ne v zemeljskem ne v večnem življenju,« pravi Smiljan Trobiš, ki v knjižici ponuja zanimive misli.

Ni je treba prebrati na dah, lahko jo odpremo naključno in najdemo misel, ki nas prevzame, umiri, obogati.

»Pesnik nas spodbuja, nikakor pa ne ustavlja po vsej sili. Nežno nam šepeta na dušo s svojimi modrimi mislimi in nam miri srce. Spodbuja nas, da uglasimo srce z Bogom. Ponuja nam novo upanje, z nami išče vrednost življenja, daje nam moči in upanja za nov začetek,« o Trobiševem pisanju v spremni besedi pove Andrej Špes.

"Mislim na trpeče in iščoče ljudi"



Smiljan Trobiš še doda, da so domislice nastajale popolnoma spontano ob dnevnih razmišljanja, »čutil sem potrebo po integraciji svojega filozofskega znanja in izkušenj, vsega najboljšega, kar vem in kar sem domislil ter spoznal za pravo v svojih širokih iskanjih že od mladosti naprej. Čutil sem v sebi nemir, dokler nisem tega zapisal na papir z največjo željo, da bi moji eseji, pesmi in misli pomagale bralcem, jih pomirjale v stiskah. Posebno vedno mislim na trpeče in iščoče ljudi, kot sem bil dolgo sam, zdaj po desetletjih iskanj pa že integriram vse v harmonijo in se umirjam.«

Naslovno sliko knjige Mir srca da mir v misel, ki se imenuje Iz cikla Jesen, je prispeval novomeški likovni ustvarjalec Janko Orač. Smiljan Trobiš v krajšem zapisu razkrije svoje razmišljanje ob njej.

L. Markelj