Ograja v Rigoncah še vedno stoji, migrantov pa ne zadrži

18.9.2023 | 19:40

Pred osmimi leti v Brežicah ... (Foto: arhiv DL; B. B.)

Rigonce - vas, ki je leta 2015 sprejela tudi 13 tisoč beguncev hkrati. (Foto: arhiv DL; M. L.)

Ljubljana/Rigonce - Predsednik vlade Robert Golob je na vprašanje poslanke SDS Anje Bah Žibert o porastu nezakonitih migracij danes odgovoril, da se s problemom migracij ukvarja Evropska unija v izvornih državah. V letošnjem letu je bilo namreč obravnavanih 40.000 nedovoljenih prehodov naše južne meje, največ v Rigoncah. Ob tem je izpostavil, da na desnici strašijo ljudi.

Bah Žibert je izpostavila, da je le v prvih 12 dneh septembra policija evidentirala več kot 4000 nezakonitih prehodov meje, gre le za mlade moške. Vlada je izgubila nadzor in ne obvladuje razmer, ocenjuje.

Kaotično stanje vlada tudi v migrantskih centrih, je navedla. "V azilnem domu na Viču, ki ima prostore za 350 oseb, je danes nastanjenih več kot 1200 migrantov, ti se gibljejo povsod in nenadzorovano. Na to opozarja tudi policija," je dejala. Hkrati se je število kaznivih dejanj povečalo za skoraj 60 odstotkov, tako je Slovenija postala "raj za kriminalne združbe", je naštela. "Vse to je odraz vaše politike odprtih vrat do ilegalnih migrantov, ki ste jih z odstranjevanjem varnostne ograje dobesedno povabili v Slovenijo," je dejala.

Ograja ne deluje

Problematika nedovoljenih migracij je eden največjih izzivov celotne Evropske unije (EU), je dejal premier. EU ima zelo jasno izdelano strategijo, da se je treba z vprašanjem migracij srečevati v izvornih državah, s katerimi je EU v dogovorih. V Sloveniji imamo srečo, da smo tranzitna država, je dodal.

Od 40.000 ilegalnih migrantov, ki so letos prestopili našo mejo, jih je po podatkih policije 24.000 mejo prestopilo v Rigoncah, "kjer ni bil umaknjen niti meter ograje", je dejal Golob. "Ne vem, kakšen dokaz več potrebujete, da ograja ne deluje," je dodal.

Kot kažejo danes objavljeni podatki policije, je ta od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje. V istem obdobju lanskega leta pa je policija obravnavala 13.601 nedovoljen vstop. Najpogosteje so letos obravnavali državljane Afganistana, Maroka in Pakistana, še piše v poročilu sektorja mejne policije.

Turistični prevozi migrantov

Skupaj s Hrvaško izvajajo nadzore v mešanih patruljah, zavzemajo se, da bi bile mešane patrulje na širših območjih in da bi se nadzor izvajal že v državah zahodnega Balkana. Nekatere države namreč po besedah Goloba izvajajo t. i. vizno harmonizacijo, kar pomeni da dovoljujejo "dobesedno turistične prevoze migrantov", ki potem nedovoljeno prestopajo meje v schengensko območje. Tudi glede tega je podana pobuda na evropsko komisijo, je dejal.

"Vidim, da je to sploh na ekstremni desnici priljubljena tema za pridobivanje točk na račun strašenja ljudi," je dejal. Pri tem naj bi bila za zgled Italija, kako politika odgovorno naslavlja to problematiko. "Ni naloga politike, da vzbuja pri ljudeh strah, jaz si želim, da se boste tega začeli zavedati vsi, tudi tukaj v parlamentu," je dodal.

"Predsednik vlade, številke so strašne," je dejala Bah Žibert in ostro zavrnila očitke, da v SDS zastrašujejo. Ob tem je prebrala pismo občanke Rigonc, ki je opisala stanje ob povečanem številu migrantov. Predlagala je, da DZ o tej temi opravi razpravo, o čemer bo DZ glasoval v sredo v okviru glasovanj.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je v odgovoru na vprašanje poslanke Levice Nataše Sukič dejal, da zaključujejo dva strateška dokumenta, in sicer migracijsko in integracijsko strategijo. Pripravo slednje vodi državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle, vanjo pa so vključeni vsi resorji in nevladne organizacije.

Očitke Sukič o nehumanem vračanju prosilcev za azil na Hrvaško je minister ostro zavrnil. Dejal je, da so letos hrvaškim organom predali 9 prosilcev za azil, lani pa v celem letu 20. Glede ograje na meji pa je dejal, da jo postopoma odstranjujejo in da bo v skladu s koalicijskim dogovorom odstranjena v celoti.

STA; M. K.