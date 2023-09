Kolesar z dvema promiloma za balanco; med vikendom zajeli 700 migrantov

18.9.2023 | 14:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PP Brežice)

V petek okoli 12. ure je v Brestanici padel kolesar. Krški policisti so ugotovili, da je 42-letni kolesar ob zaviranju izgubil oblast nad kolesom in padel. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, danes poročajo s PU Novo mesto.

Na avtocesto z 1,3 promila

V soboto nekaj pred 14. uro je na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu, pri Medvedjeku, voznik osebnega avtomobila srbskih registrskih oznak izgubil oblast nad vozilom in trčil v zaščitno ograjo. 56-letni povzročitelj nesreče, ki ni vozil po sredini voznega pasu, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Kršitelja, ki se v nesreči ni poškodoval, so policisti privedli v postopke pred pristojno sodišče.

Pihal ni, so ga pa pridržali

V noči na nedeljo so policisti v Črnomlju zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, a ga je 40-letni kršitelj odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Mirni Peči je v noči na nedeljo nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odnesel nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

V isti noči je v Novem mestu neznanec skozi pritlično okno vlomil v hišo in ukradel prenosni računalnik ter zračno pištolo.

Na parkirnem prostoru na območju Čateža ob Savi je včeraj nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico, ki je bila sicer prazna.

V Šentjerneju je v noči na nedeljo nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel električni skiro, prenosno alarmno napravo in orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Raki je včeraj dopoldne neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v predalu ukradel osebni dokument in denar.

V Gorenjih Kamencah je konec tedna nekdo vlomil v klet nenaseljene hiše in odnesel več kosov orodja in več pločevink piva. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 550 evrov škode.

Zasegli ukraden avtomobil

Včeraj dopoldne so policisti na Drnovem kontrolirali 57-letnega državljana Srbije z osebnim avtomobilom Range rover italijanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da so na vozilu spremenjene številke šasije, ponarejene registrske tablice in prenarejeni dokumenti vozila. Vozniku in sopotniku so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avtomobil. Okoliščine še preverjajo in bodo tujca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Tihotapci in migranti

Policisti so na območju Obrežja v petek ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, bosanskih registrskih oznak. 24-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Prav tako na Obrežju so kontrolirali 48-letnega državljana Srbije, ki je v osebnem avtomobilu Peugeot prevažal pet državljanov Turčije.

V soboto so na Čatežu ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila VW tiguan nemških registrskih oznak. 40-letni državljan Turčije z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji je prevažal tri sodržavljane.

Včeraj pa so na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila VW T cross. 38-letni državljan Romunije je prevažal šest državljanov Turčije. Osumljencem kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 15. 9. in 18. 9. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Sela pri Dobovi, Rigonce, Rakovec, Kapele, Loče, Slovenska vas) izsledili in prijeli 680 tujcev, na območju PP Metlika (Metlika) devet tujcev in na območju PP Črnomejl (Žuniči) tri tujce. Največ je bilo državljanov Maroka, Afganistana, Pakistana, Indije in Bangladeša.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 15. 9. in 18. 9. posredovali v 271. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 731 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 47. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreč pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.