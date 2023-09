Zlati kamišibaj Vanji Ivi Kretič in Boštjanu Odru

18.9.2023 | 11:45

Nedeljski zaključek

Črnomelj - Strokovna komisija 11. slovenskega festivala kamišibaj gledališča, ki je konec tedna potekal v Črnomlju, je najvišjo stanovsko nagrado zlati kamišibaj 2023 podelila Vanji Ivi Kretič in Boštjanu Odru. Dobila sta ga za predstavo Tja med ljudi bova, deklica, šla ... ljubezenska pisma med Kajuhom in Silvo.

Nagrajenca sta komisijo prepričala s sinhrono interpretacijo, "ko imaš občutek, da igralca dihata kot eno. Lepa vizualna podoba in izčiščen govorni nastop pa s takšno silo objameta s spojem ljubezni in tragedije, da se na koncu pojavi vprašanje, ali je takšna ljubezen sploh mogoča", piše v obrazložitvi nagrade, ki sta jo Vanja Iva Kretič in Boštjan Oder prejela na nedeljski sklepni prireditvi festivala.

Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali lutkarica Tatjana Grabrijan, avtorica in televizijska urednica Martina Peštaj ter akademski slikar Robert Lozar, je v svoji obrazložitvi med drugim izpostavila, da sta jih navdušili širina in raznolikost idej ter pristopov. Všeč jim je bilo tudi, da so videli tako avtorske zgodbe kot tudi učinkovite priredbe.

Med 35 nastopajočimi je strokovna komisija izbrala še nagrajence, ki so prejeli posebne nagrade. Priznanje za debitanta so podelili Maticu Učakarju, za preplet humorja, likovne zasnove in izvedbe Vesni Marion, za najboljšo likovno podobo Violeti Anđelić, za interpretacijo poezije Metki Damjan in za inovativen pristop Joži Žuna ter Tomažu Mariču, so sporočili prireditelji.

Festival so pripravili Knjižnica Črnomelj, Občina Črnomelj, KUD Zlata skledica in črnomaljska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Kamišibaj zgodbe je za letošnji festival izbrala državna selektorica za kamišibaj gledališče Silva Karim.

Nacionalni festivali kamišibaja so prvih pet let potekali v Piranu, nato dve leti v Štanjelu in dve leti v Velenju. Prireditev, ki prinaša intimno kulturno doživetje za različne generacije, se vsaki dve leti seli. V Črnomlju so jo lani pripravili prvič.

Gledališče kamišibaj sicer izvira z Japonske. Gre za pripovedovanje ob slikah oziroma ilustracijah, ki jih pripovedovalec vstavlja v pomanjšani odrski okvir.

STA; M. K.

Foto: Jani Pavlin (sobota), Lana Mikložič in Knjižnica Črnomelj (petek in nedelja)

Galerija