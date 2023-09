Odbojkarski Pokal Novega mesta 2023: Krka tretja

18.9.2023 | 09:20

Jernej Rojc

Leon Schilling

Mario Koncilja

Mario Teppert

Novo mesto - V športni dvorani Marof se je minuli vikend potekal odbojkarski Pokal Novega mesta 2023, ki ga je organiziral MOK Krka v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto. Na turnirju so poleg Krke nastopili še Salonit Anhovo iz Kanala ob Soči, KEKOOprema iz Žužemberka in MOK Mursa iz Osijeka (HR). Na parketu so, kot sporočajo organizatorji, največ pokazali odbojkarji Salonita, ki so tako po letu 2021 znova osvojili Pokal Novega mesta. Krka je zasedla tretje mesto.

Rezultati tekem:

MOK Krka - KEKOOprema Žužemberk 2:1

Salonit Anhovo - KEKOOprema Žužemberk 3:0

MOK Mursa Osijek - KEKOOprema Žužemberk 2:1

MOK Krka - MOK Mursa Osijek - 1:2

Salonit Anhovo - MOK Mursa Osijek 2:1

MOK Krka - Salonit Anhovo 0:3

Končna razvrstitev:

1. Salonit Anhovo (8 točk)

2. MOK Mursa Osijek (5 točk)

3. MOK Krka (3 točke)

4. KEKOOprema Žužemberk (2 točki)

Izjave po turnirju:

Jernej Rojc, MOK Krka, trener:

"Ekipe, ki so sodelovale na turnirju, so bile po kakovosti nekako primerne naši trenutni pripravljenosti. Edino Žužemberk je bil morda nekoliko lažji nasprotnik, ostali dve ekipi - Salonita in Murse pa sta zelo kvalitetni. Po moji oceni so trenutno na višjem nivoju pripravljenosti kot mi, res pa je, da je Salonit s pripravami pričel en teden pred nami, hrvaška odbojkarska liga se prav tako začne teden prej, kar se tudi nekoliko pozna v igri. To je naš peti teden, pozna se tudi naporen tempo priprav, v katerem se je pojavilo tudi nekaj mikro poškodb. Kakorkoli, turnir je bil zelo dobrodošel. Nekatere stvari smo že postavili na svoje mesto, nekatere pa še sledijo. Načeloma sem zadovoljen."

Leon Schilling, Salonit Anhovo, trener:

"Z razpletom turnirja moramo biti zadovoljni. Osvojili smo tri zmage, vsi igralci dobili priložnost za igro, poškodb ni bilo, skratka cilj je v tem trenutku dosežen, igra pa tudi primerna trenutni fazi priprav. Vsekakor pa imamo vsi trenerji še določene pomanjkljivosti v svojih ekipah, ki jih poskušamo odpravljati. Nismo še povsem tam, kjer bi si želeli biti."

Mario Teppert, MOK Mursa Osijek, trener:

"Zadovoljen sem s potekom turnirja. To so bile za nas prve težje pripravljalne tekme v tem delu priprav, saj smo do sedaj odigrali le eno. Pokazali smo dobre elemente igre, predvsem tiste na katerih smo veliko delali, hkrati pa smo videli tudi slabe trenutke, na katerih bomo morali še delati. Predvsem sem zadovoljen s pristopom ekipe, na kar smo pred turnirjem tudi opozarjali. Tehnično-taktične zadeve moramo do pričetka prvenstva še nadgraditi. Celovito gledano sem zadovoljen s tem, kar smo pokazali. Rezultat ni bil primarnega pomena, a vseeno smo v Novo mesto prišli z željo, da pustimo čim boljši vtis. Priložnost za igranje so v prvi, nekoliko tudi na drugi tekmi dobili tudi mlajši igralci, kar je tudi pozitivno, skratka domov se vračamo zadovoljni in nato nadaljujemo s pripravami na sezono."

Mario Koncilja, KEKOOprema Žužemberk, kapetan ekipe:

"Najprej bi se rad zahvalil MOK Krka za povabilo na turnir. Z veseljem smo se ga udeležili, saj je bilo to za nas nekaj novega in hkrati lepa priložnost, da smo se lahko pomerili proti ekipam iz prve lige. Z našo igro smo lahko zadovoljni, videli pa smo, kje imamo še prostor za napredek in katere elemente moramo še nadgraditi, da bomo dobro pripravljeni na začetek sezone. Težke tekme proti močnim ekipam so prišle v pravem trenutku, tudi za pridobivanje izkušenj, ki nam bodo zagotovo prav prišle v nadaljevanju sezone. Turnir nam je torej dal odgovor na vprašanje v kakšni formi smo trenutno, obenem pa pokazal na stvari, ki jih bomo morali še izpiliti do začetka lige."

Odbojkarji Krke bodo sicer letos po povratku znova nastopali v 1. A odbojkarski ligi med slovensko odbojkarsko elito. Državno prvenstvo se bo začelo 7. oktobra.

M. K.; foto: MOK Krka

Galerija