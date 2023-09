FOTO: Trebanjci zapravili zadnji napad za izenačenje

18.9.2023 | 08:30

Trebanjci so morali včeraj priznati premoč Gorenju iz Velenja.

Pri domačih je bil z osmimi goli najbolj učinkovit Miloš Dragaš.

Trebnje - Po zmagoslavju v Celju so si rokometaši Trima Trebnje obetali še skalp Gorenja. A se ni izšlo po njihovih načrtih. V nabito polni dvorani trebanjske osnovne šole so morali premoč priznati gostom iz Velenja, ki so bili boljši s 24:22.

Tekma je bila zelo izenačena. Obe ekipi sta garali v obrambi, razpoložena sta bila tudi vratarja. Polčas se je tako končal z rezultatom 9:9.

Tudi v nadaljevanju srečanja moštvi nista popuščali. V 53. minuti je razpoloženi Miloš Dragaš poskrbel, da so Trebanjci izenačili na 19:19. Sledila je razburljiva končnica, ki so jo bolje odigrali Velenjčani. Peter Šiško je v zadnjih petih minutah dosegel kar štiri zadetke.

Trebanjci so 30 sekund pred koncem tekme zaostajali za gol, Uroš Zorman je zahtevala minuto odmora, kjer so se dogovorili, kakšno akcijo bodo izpeljali. Žogo je v roke dobil Dragaš, ki se je dvignil, a zadel velenjski blok in slavje gostov, ki so na koncu zadeli še prazno mrežo Trima, se je začelo.

Liga NLB, 2. krog:

Trimo Trebnje : Gorenje Velenje 22:24 (9:9).

Trimo Trebnje: Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 4, Višček 1, Didovič, Jurečič 2 (1), Dragaš 8, Kotar, Udovič, Grmšek 1, Grbić, Cingesar 1, Ćorsović 2, Nešić, Krešić 3.

Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović 1, Toš Antlej, Haseljić 5, Pipp 2 (1), Pajt, Velić 1, Maričić 1, Drobež 1, Tatar, Sokolič 4 (2), Šiško 8, E. Slatinek Jovičič, Mlivić, Hriberšek 1.

LL Grosist Slovan - Krka 24:29 (11:15)

Koper - Urbanscape Loka 31:22 (15:13)

Jeruzalem Ormož - Slovenj Gradec 26:23 (11:11)

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 33:33 (17:16)

Ljubljana - Riko Ribnica 30:35 (18:16)

Škofljica - Dobova 24:17 (14:8)

Lestvica:

1. Krka 2 2 0 0 60:44 4

2. Koper 2 2 0 0 63:49 4

3. Jeruzalem Ormož 2 2 0 0 55:43 4

4. Gorenje Velenje 2 2 0 0 54:46 4

5. Sviš Ivančna Gorica 2 1 1 0 63:60 3

6. Riko Ribnica 2 1 0 1 62:60 2

7. Trimo Trebnje 2 1 0 1 51:49 2

8. Škofljica 2 1 0 1 48:47 2

9. Slovenj Gradec 2 0 1 1 49:52 1

10. LL Grosist Slovan 2 0 1 1 50:55 1

11. Celje Pivovarna Laško 2 0 1 1 58:62 1

12. Ljubljana 2 0 0 2 57:67 0

13. Dobova 2 0 0 2 37:53 0

14. Urbanscape Loka 2 0 0 2 42:62 0

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija