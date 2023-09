Ponoči na avtocesti zagorel poln avtobus, potniki nepoškodovani

18.9.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Stična)

Ob 0.16 je na dolenjski avtocesti v bližini Lutrškega sela v smeri Novega mesta gorel avtobus. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, ki se je iz motornega dela razširil na ves avtobus, nudili pomoč vlečni služni pri odstranitvi uničenega avtobusa in očistili cestišče.

Vseh 55 potnikov je nepoškodovanih varno zapustilo goreči avtobus že pred prihodom gasilcev.

Dežurna služba DARS-a je poskrbela za urejanje prometa na avtocesti, odstranitev poškodovanega avtobusa in odvoz potnikov.

Ob 4.42 je na avtocestnem počivališču Starine, kamor so odvlekli avtobus, ta ponovno zagorel in spet so posredovali novomeški poklicni gasilci.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOKA, na izvodu PRELOKA SMER ZILJE;

- od 8:00 do 11:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRICA, na izvodu GOSTILNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP DOL. STRAŽA, TP HE LUKNA, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA, TP PREČNA2, TP RESA, TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 7:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA2 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK, izvod 3. MRZLA LUŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 1. DOL. MEDVEDJE SELO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 11:00 in 14:00 na območju TP Bačje, Debenc in Stan,

- med 9:00 in 14:00 na območju TP Stan, nizkonapetostno omrežje – Stan;

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje Prelesje vas in Jurglič Božo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Sremič, nizkonapetostno omrežje – Zidanice proti Lučkam med 8:00 in 12:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Bizeljsko, nizkonapetostno omrežje – Spodnja Sušica med 9:00 in 12:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje, Zgornja Pirošica, Izvir, Stojanski vrh, Brvi, Kamence, Poštena vas, Kraška vas in Stankovo pa med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.