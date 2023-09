Pogrešani se je vrnil domov

17.9.2023 | 20:20

Novo mesto - Svojci od petka, 15. 9., pogrešajo 42-letnega Petra Ovna z Drske 46 v Novem mestu.

Pogrešani se je neznano kam v petek v večernih urah od doma odpeljal z osebnim avtomobilom VW passat, karavan izvedbe, srebrne barve, registrskih oznak NM ZT-261. Oblečen je bil v modre jeans hlače, črno majico s kratkimi rokavi in obut v črne športne copate.

Policisti so ga takoj po prejemu obvestila začeli iskati, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Na PU Novo mesto prosijo vse, ki bi pogrešanega ali osebni avtomobil opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Dodano 18.9. ob 6.30:

S PU Novo mesto so preklicali iskanje pogrešanega, v večernih urah se je vrnil domov.

M. K.