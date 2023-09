FOTO: Gorelo na žagi; pet poškodovanih, ker je prevozil stop znak

17.9.2023 | 18:40

Na Veliki Loki so gasili žagovino na žagi. (Foto: PGD Čatež pod Zaplazom)

Ostale fotografije: PGD Velika Loka

Danes ob 12.59 je občan na Veliki Loki, občina Trebnje, na žagi opazil dim. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Šentlovrenc, Čatež, Občine in Trebanjski Vrh so pogasili gorečo žagovino ob stroju, ki je bil ob objektu, jo odstranili ter s termovizijsko kamero pregledali okolico.

Več o nesreči v Štalcerjih

V včerajšnji prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi tovorno in kombinirano vozilo, se je poškodovalo pet oseb. Dve sta utrpeli hude poškodbe. Kot smo že poročali, je bila včeraj dopoldne zaradi hude prometne nesreče v naselju Štalcerji regionalna cesta med Kočevjem in Petrino dlje časa zaprta. Trčila sta tovornjak in kombi, na kraju pa je pristal tudi helikopter, s katerim so reševalci eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Več podrobnosti o nesreči so danes pojasnili na PU Ljubljana. Po ugotovitvah policistov je voznik kombija v križišču prevozil stop znak in se vključil na glavno cesto, po kateri je iz smeri Kočevja pripeljal voznik tovornega vozila. V trčenju sta se huje poškodovala voznik kombija in ena sopotnica, še trije sopotniki so utrpeli lažje poškodbe. Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh okoliščinah nesreče bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nesreča tudi danes

Ob 13.19 sta na cesti Šentjošt - Hrib pri Orehku, občina Novo mesto, trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Pirotehniki uničili letalsko bombo

Zjutraj ob sedmih je občan v gozdu pri naselju Grič pri Klevevžu, občina Šmarješke Toplice, našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na varni lokaciji uničili letalsko bombo kalibra 70 mm in dvajset kosov protipehotnega streliva. Vse najdbe so italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

M. K.