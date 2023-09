Krkašice uvodno tekmo izgubile

17.9.2023 | 09:20

Foto: ŽRK Krka

S tekmami v Celju, Litiji in Novem mestu so sezono začele tudi rokometašice. Novomeščanke so bile poražene, do prvih točk so prišle rokometašice iz Ajdovščine, Litije in Ormoža.

ŽRK KRKA NOVO MESTO – ŽRK ŽIHER HIŠE PTUJ-ORMOŽ 21:24 (12:11)

Kolobarić 8, Vrček 4; Kolenko in Petrovič obe po 7.

IZJAVI PO TEKMI

Lara Kolobaric, igralka ŽRK Krka Novo mesto: »Z dekleti smo začele zbrano in čvrsto v obrambi, kar se je poznalo tudi v hitrih protinapadih. V drugem polčasu smo naredile preveč tehnicnih napak, kar se je hitro poznalo na rezultatu. V zaključku tekme so nasprotnice obdržale mirnejšo glavo in slavile zmago.«

Alja Krasnic, igralka ŽRK Žiher hiše Ptuj-Ormož: »Po nekoliko slabšem polcašu smo se v drugem zbrale in popravile realizacijo. V obrambi smo si pomagali in garale do zadnje sekunde.«

Izidi 1. kroga rokometne lige za ženske.

* Izidi, 1. krog:

- sobota, 16. september:

Z'dežele - Mlinotest Ajdovščina 24:28 (11:13)

Litija - Velenje 29:23 (14:10)

Krka - Žiher hiše Ptuj-Ormož 21:24 (12:11)

- ponedeljek, 25. september:

18.00 Krim Mercator - Trgo ABC Izola

STA; M. K.