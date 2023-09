V drugem krogu dve zmagi

17.9.2023 | 09:40

Fotografije so s tekme med Slovanom in Krko. (Foto: RD Slovan)

2. krog lige NLB v rokometu je prinesel zmagi novomeškim in ribniškim rokometašem, oboji so slavili v Ljubljani, SVIŠ je remiziral s Celjani. Danes igrajo še Trebanjci in Dobovčani.

LL Grosist Slovan - Krka 24:29 (11:15)

Rokometaši Krke so v gosteh premagali LL Grosist Slovan z 29:24 (15:11).

* Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 120, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Stegel, Balažic, Grojzdek, Gačević 1, Varga 1, Poje 3, Stojnić 2, Pipp 1, Lipovac, Perić 2 (1), Budja 11, Nenadić 1, Kovačec, Šebalj 2.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec 1, Majstorović 3 (1), Rašo, Ščuka 1, Vukić 3, Stanojević 7, Rašo 2, Zajc, Nikolić, Lavrič, Kukman 4, Matko, Horvat 8.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 5 (1), Krka 2 (1).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 4, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: Lavrič (52.).

V hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem je sprva kazalo na gladko zmago Novomeščanov, a so Ljubljančani v nadaljevanju zaigrali veliko bolje v obeh smereh igre in tekmo naredili zanimivo, na koncu pa sta obe točki vendarle odšli v dolenjsko prestolnico.

Uvodnih petnajst minut tekme je minilo v absolutni prevladi gostov, ki so si priigrali kar sedem golov prednosti (9:2). A nato so do sape prišli tudi Ljubljančani in postopoma lovili tekmece.

Na veliki odmor so odšli z zaostankom štirih golov (11:15), v začetku druge polovice tekme pa prepolovili primanjkljaj v zadetkih (13:15, 14:16, 15:17, 16:18).

V zadnjih 20 minutah jim je zmanjkalo moči, pa tudi gosti so zaigrali zrelo in odgovorno ter po uvodni zmagi nad Škofjeločani pred tednom dni v Marofu danes zmagali še na Kodeljevem.

V novomeški ekipi je bil najbolj učinkovit Gašper Horvat z osmimi, v ljubljanski pa Izidor Budja z 11 zadetki.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostila ormoški Jeruzalem.

Ljubljana - Riko Ribnica 30:35 (18:16)

Rokometaši Rika Ribnice so v gosteh premagali Ljubljano s 35:30 (16:18).

* Dvorana na Galjevici, sodnika: Kikel in Zupan.

* Ljubljana: Logar, Mlakar, Lukman 3, Jaklič 5 (1), Novak 3, Brulec 1 (1), Kmetič, Nosan, Kamnikar 2, Makivić, Kamenicki 1, Lukman 10 (3), Pernovšek 2 (1), Gombač, Tomšič 1, Ključanin 2.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 2, Mihelič, Žagar 2, Ljevar 3, Pirnat, Skol 2, Cimerman 2, Đekić 2, Knavs 14 (5), Nosan 4, Grebenc 1, Hrastnik 3.

* Sedemmetrovke: Ljubljana 11 (6), Riko Ribnica 5 (5).

* Izključitve: Ljubljana 14, Riko Ribnica 16 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so po uvodnem domačem spodrsljaju proti Svišu Ivančni Gorici na Galjevici osvojili načrtovani točki, Ljubljančani pa so doživeli drugi poraz.

Izbranci gostujočega trenerja Boruta Mačka so šele v zadnjem delu tekme zlomili odpor tekmecev iz slovenske prestolnice.

Gostitelji so uvodoma prevladovali ter si v prvi polovici tekme priigrali pet golov prednosti (14:9, 15:10, 16:11), v drugi polovici drugega polčasa pa so močno popustili.

To so igralci iz dežele suhe robe izkoristili in v 46. minuti izenačili na 25:25. Od tedaj naprej se je odvijal "enosmeren promet" v znamenju Ribničanov.

Blestel je Uroš Knavs, ki je dosegel kar 14 golov, v domači zasedbi pa je bil najbolj učinkovit Jure Lukman z desetimi zadetki.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Koper.

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 33:33 (17:16)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice in Celja Pivovarne Laško so se razšli z neodločenim izidom 33:33 (17:16).

* Dvorana OŠ, gledalcev 486, sodnika: Ocvirk in Štrigl.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 7, Justin 6, Tekavčič 1, Stopar 2, Klemenčič 1, Omahen, Kutnar 1, Pirnat, Grum 2, Marojević 6 (1), Korošec, Kompare, Košir, Vidmar 7.

* Celje Pivovarna Laško: Mesarec, Zaponšek, Perić, Mazej 2, Krečič 3, Cokan 9 (3), Ćirović 3, Ivanković, Janc 2, Gregorič, Muhović, Milićević 4, Kačičnik, Žabić 3, Dodić 1, Mlakar 6.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 1 (1), Celje Pivovarna Laško 3 (3).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 12, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Državni prvaki iz Celja so po uvodnem domačem spodrsljaju proti Trebanjcem včeraj v Stični osvojili le točko. Dolenjski rokometaši so že na uvodu izjemno selektivne sezone - po njej se bo 14-članska liga skrčila na 12 ekip - pokazali svojo odločenost po ohranitvi prvoligaškega statusa, po uvodni zmagi v Ribnici so namučili tudi Celjane in jim odščipnili točko.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so se pred tremi dnevi izkazali na uvodni tekmi evropske lige prvakov in proti danskemu Gudmeju izgubili s 36:38. Na drugem domačem ligaškem dvoboju pa se jim ni izšlo po pričakovanjih, ostali so brez zmage in so po dveh tekmah v drugi polovici razpredelnice.

V izenačenem dvoboju je v zadnji minuti sicer kazalo na zmago Celjanov, potem ko je Mitja Janc svoje soigralec popeljal do vodstva s 33:32, a so bojeviti in srčni izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka v izdihljajih tekme le izpeljali učinkovito akcijo, absolutni junak dvoboja pa je bil strelec izenačujočega gola Simon Vidmar.

Skupaj z Benjaminom Cirarjem je dosegel sedem golov za domačo ekipo, v gostujoči pa je bil najbolj učinkovit Tim Cokan z devetimi zadetki.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju.

* Izidi, 2. krog:

- sobota, 16. september:

LL Grosist Slovan - Krka 24:29 (11:15)

Koper - Urbanscape Loka 31:22 (15:13)

Jeruzalem Ormož - Slovenj Gradec 26:23 (11:11)

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 33:33 (17:16)

Ljubljana - Riko Ribnica 30:35 (18:16)

- nedelja, 17. september:

18.00 Trimo Trebnje - Gorenje Velenje

20.00 Škofljica - Dobova

- lestvica:

1. Krka 2 2 0 0 60:44 4

2. Koper 2 2 0 0 63:49 4

3. Jeruzalem Ormož 2 2 0 0 55:43 4

4. Sviš Ivančna Gorica 2 1 1 0 63:60 3

5. Gorenje Velenje 1 1 0 0 30:24 2

6. Trimo Trebnje 1 1 0 0 29:25 2

7. Riko Ribnica 2 1 0 1 62:60 2

8. Slovenj Gradec 2 0 1 1 49:52 1

9. LL Grosist Slovan 2 0 1 1 50:55 1

10. Celje Pivovarna Laško 2 0 1 1 58:62 1

11. Škofljica 1 0 0 1 24:30 0

12. Dobova 1 0 0 1 20:29 0

13. Ljubljana 2 0 0 2 57:67 0

14. Urbanscape Loka 2 0 0 2 42:62 0

STA; M. K.