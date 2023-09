Na AC avto v ograjo, na Kočevskem trčila tovornjak in kombi

17.9.2023 | 08:00

To je fotografija četrtkove prometne nesreče, ko je v bližini naselja Grm, kot smo poročali, na avtocesti v smeri Ljubljane osebno vozilo zapeljalo z vozišča na brežino. Poškodovanih ni bilo. (Foto. PGD Trebnje)

Včeraj ob 13.39 se je na avtocesti Bič - Trebnje osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče do prihoda uslužbencev Dars-a in na vozilu odklopili akumulator. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Počilo je malo pred 9. uro tudi v naselju Štalcerji v občini Kočevje. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, sta trčili tovorno in kombinirano vozilo. Na kraju so posredovali kočevski gasilci, ki so se morali do osebe v kombiju prebiti s tehničnim posegom. Hkrati so reševalcem nudili pomoč pri oskrbi poškodovanih. Eno poškodovano osebo je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana.

Zagoreli ostanki po požaru

Ob 9.38 je na Veliki Loki, občina Trebnje, zagorelo na deponiji odpadkov, po požaru gospodarskega poslopja pred dnevi. Gasilci PGD Velika Loka so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Puščala cisterna s kurilnim oljem

Ob 10.06 je v Slovenski vasi, občina Šentrupert, v kleti večstanovanjskega objekta puščala cisterna s kurilnim oljem. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so prečrpali okoli 850 litrov kurilnega olja v drugo cisterno. Do onesnaženja okolja ni prišlo.

Obstal na avtocesti

Ob 13.53 je pred izvozom Trebnje-zahod v smeri Novega mesta obstalo osebno vozilo v okvari. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, s termovizijsko kamero pregledali okolico motorja in pomagali pri odpravi napake na vozilu. Do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TP Žalostna gora, Brezovica Mokronog, Slepšek, Žalostna gora kamnolom, Mokronog zdravstveni dom, Mokronog šola, Iskra Mokronog in SEP Mokronog predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.