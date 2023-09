Sevniško grajsko poletje 2023 se poslavlja - Artač navdušil kot moderator koncerta Veritas in glasbenik

16.9.2023 | 10:00

Tilen Artač in Veritas

Tilen Artač, Klemen Bračko in Dejan Jakšič

Veritas, ansambel Cikcak in Matjaž Mrak

Po koncertu

Sevnica - Tri dame prijetnega stasa in glasa, sopranistki Mateja Repovž Lisec, Sara Praznik in altistka Tadeja Udovč, ki se že lep čas uspešno ukvarjajo z vokalno glasbo v raznih vlogah in zasedbah, so se šele pred kakšnim letom povezale v vokalno skupino Veritas.

In za svoj prvi samostojni koncert, ob iztekajočem Sevniškem grajskem poletju 2023, za katerega so resno vadile šele med letošnjim dopustom, so dame povabile v goste svoje glasbene prijatelje, radeškega pianista Dejana Jakšiča in dolenjski narodno-zabavni ansambel Cik cak, s katerim je v čudovitem grajskem parku zaigral kot klarinetist in bas kitarist Matjaž Mrak ter zapel še kot solist. Boštanjski Veritas je presenetil s pisanim glasbenim programom, sploh, ko so se na odru pojavili širši javnosti manj znani rokerji, pretežno iz domačih logov.

Da se je na koncertu, resda brez vstopnine, zbralo precej več obiskovalcev, kot na gostovanju priljubljenih Prifarskih muzikantov na taistem prizorišču, pa tudi nekaj šteje! Gotovo je k zelo dobremu obisku prispevala napoved, da bo moderator dogodka odlični imitator, komik in glasbenik Tilen Artač, ki se je na koncertu sevniškemu občinstvu znova predstavil kot izvrsten glasbenik. Z violončelom je nastopil v duetu z violinistom in kitaristom, svojim prijateljem Klemnom Bračkom. Tako je bil sobotni večer skoraj za vsak glasbeni okus, saj so se zvrstile skladbe, od popa, rocka do narodno-zabavnih melodij in resne glasbe, nekoliko v stilu 2Cellos.

Skratka, razlog več kot dovolj za navdušeno ploskanje in glasbeni dodatek ter za nadaljevanje »fešte« in prijetno druženje na zahodni grajski terasi ob bogato obloženih mizah. Spet so se izkazale članice Aktiva žena Boštanj in nekateri domači vinarji ter kavarna Špica.

P. P.

Galerija