S kosilnico zdrsnil po brežini in se prevrnil

16.9.2023 | 08:20

Sinoči ob 19.52 je pri naselju Breza, občina Trebnje, občan pri košnji s kosilnico zdrsnil po brežini in se prevrnil. Gasilci Trebnje so zavarovali in pregledali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili prisotni policisti.

Goreli kupi vejevja

Ob 19.39 je ob Straški cesti v Novem mestu gorel kup vejevja na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Požar so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.



Že ob 17.38 so tudi pri naselju Hudenje, občina Škocjan, ob potoku Radulja goreli trije kupi vejevja. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško šola TSŠ, nizkonapetostno omrežje - občina med 8. in 13. uro.

M. K.