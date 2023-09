Turistična zveza izbrala finaliste za najgostoljubnejše mesto - kdo iz naše regije?

16.9.2023 | 12:30

Sevnica je med finalisti med manjšimi mesti. (Foto: Občina Sevnica; Jože Hvala)

Turistična zveza je objavila finaliste natečaja Moja dežela - lepa in gostoljubna 2023. Kot so sporočili, so v vseslovenskem tekmovanju v urejenosti in gostoljubnosti tekmovali številni kraji, v vsaki kategoriji pa so izbrali po tri nominirance. Zmagovalce bodo razglasili na dnevih slovenskega turizma, ki bodo novembra v Novi Gorici.

Za naziv najgostoljubnejšega večjega mesta se bodo letos potegovali Celje, Koper in Ljubljana. Med srednjimi mesti je strokovna komisija, ki se je na teren odpravila julija, izbrala Novo Gorico, Slovenj Gradec in Zagorje, med manjšimi pa Mozirje, Radlje ob Dravi in Sevnico.

Med turističnimi kraji so finalisti Bled, Izola in Radovljica, med zdraviliškimi pa Podčetrtek, Rogaška Slatina in Zreče.

Komisija je med izletniškimi kraji nominirala Črno na Koroškem, Kostanjevico na Krki, Šmarje pri Jelšah in Vipavski Križ, med izletniškimi točkami pa Bukovniško jezero, Cukarco, Grad Rajhenburg in Stolp Vinarium.

Med mestnimi jedri se za najgostoljubnejšega potegujejo Kamnik, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice, med vaškimi jedri pa Kosovelje, Remšnik, Zdole. V kategoriji trških jedr so ocenjevalci nominirali Kropo, Mozirje in Vržej.

Izbrali bodo tudi najgostoljubnejše mladinsko prenočišče, in sicer se za naziv potegujejo Ars Viva Stari trg pri Ložu, Mladinski hotel Punkl in Pekarna Maribor, med kampi pa so nominirani Kamp Danica Bohinjska Bistrica, Kamp in park Šobec, Kamp Špik. V kategoriji glampingov so finalisti Glamping Dežele Refoška, Glamping Lake Bloke in Gozdna vasica Theodosius.

Za najboljšo tematsko pot se bodo potegovale Grajska pot Podsreda, Pot trapistov in Risova pot. Finaliste za najboljši bencinski servis bodo objavili prihodnji teden.

Natečaj Moja dežela - lepa in gostoljubna 2023 poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc Musar, so še zapisali na Turistični zvezi Slovenije. Zmagovalce natečaja, že 32. po vrsti, bodo razglasili novembra na dnevih slovenskega turizma.

STA, M. K.