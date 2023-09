Razpis za kadrovski stanovanji na Glavnem trgu v Novem mestu

16.9.2023 | 15:00

Najemna stanovanja je občina uredila na Glavnem trgu 2, ...

... v hiši, katere polovico je leta 2016 občini z darilno pogodbo podaril Nikolaj Levičnik, potomec družine Jelovšek pl. Fichtenau, ki so jo dobili nazaj v postopku denacionalizacije. (Fotografiji: arhiv DL)

Iz prenovljenega stanovanja pogled na prenovljeni trg (Fotografije prenovljenih stanovanj in poslopja, tudi spodaj v fotogaleriji: MONM)

Novo mesto - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil prvi razpis za dodelitev kadrovskih stanovanj v najem.

Nanj se lahko prijavijo vse polnoletne osebe, ki so ali bodo zaposlene v subjektih, katerih ustanoviteljica oz. večinska lastnica je Mestna občina Novo mesto ali Republika Slovenija, s sedežem v MONM, in v društvih in nevladnih organizacijah, ki delujejo v javnem interesu na območju MONM.

Stanovanji v središču mesta

Stanovanji, ki sta predmet javnega razpisa, sta v obnovljeni stavbi v središču Novega mesta, na Glavnem trgu.

Komisija za dodeljevanje kadrovskih stanovanj v najem bo odločala o dodelitvi stanovanja predvsem glede na kadrovsko pomembnost osebe za delodajalca in Mestno občino Novo mesto.

Razpis je odprt do 30. septembra.

M. K.

Galerija