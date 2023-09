50 let na invalidskem vozičku, a bolj bogato življenje kot marsikdo zdrav

15.9.2023 | 19:40

Jože Okoren (v sredini), na njegovi levi Alenka Simonič in Milena Kramar Zupan, na njegovi desni pa Mateja Povhe in Boštjan Kersnič

Z Jožetom Okornom je klepetal Boštjan Kersnič, strokovni direktor SB Novo mesto.

Stojnice društev so bile obiskane.

Dijaki 4. letnika srednje medicinske šole v Novem mestu

Udeleženci delavnice Glas pacientu

Alenka Babič

Tatjana Pavlin, dr. med.

Šola zdravja ni manjkala na predstavitvi.

Novo mesto - 75-letni Jože Okoren iz Trebnjega, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske in Bele krajine, je vzoren primer pacienta, ki je informiran, ozaveščen, proaktiven, pogumen in poln volje, in je prav zato kljub težki diagnozi, ki ga je doletela kot mladega fanta, novo stanje hitro sprejel in se z njim sprijaznil, a uspel ohraniti življenjsko energijo, veselje in mnoga zanimanja ter cilje.

Petdeset let je že njegov življenjski spremljevalec invalidski voziček, prav na 20. rojstni dan se mu je življenje obrnilo na glavo – doletela ga je bolezen in operativni poseg na hrbtenjači ni uspel. A kot je povedal v pogovoru z Boštjanom Kersničem, dr. med., na današnji okrogli mizi z naslovom Zagotavljanje kakovosti in varnosti pacientov v Šolskem centru Novo mesto, ki so jo pripravili v okviru Dneva odprtih vrat ob svetovnem dnevu varnosti pacientov 2023, nikoli ni obupaval.

Jamranja ne mara

»Jamranja na maram. Sprejel sem svojo usodo, je pa seveda vse odvisno, kakšno življenje imaš do nesreče, ali si bolj razvajen, ali utrjen,« je dejal zbranim, ki so z zanimanjem prisluhnili njegovi zgodbi in življenjskim izkušnjam, ki jih je tudi popisal v knjigi. Veliko mu je pomagal tudi humor in optimističen pogled na svet.

Jože Okoren je veliko dosegel - ustvaril si je družino in živel običajno življenje, zelo pa mu je pomagal tudi šport in rekreacija ter bogato društveno življenje. Svoje poslanstvo je našel v športu. Jože je eden izmed najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov. V njegovih vitrinah sta tudi srebro in bron s paraolimpijskih iger, bil je evropski prvak in devet let evropski rekorder v metu diska.

Veliko skrbi in pomoči posveča drugim invalidom. Prejel je mnoga priznanja, a kot je dejal, se je najbolj razveselil naziva častni občan Občine Trebnje v letošnjem letu, »saj tu živim.«

Varnost pacientov pomembna vrednota

Da je varnost pacientov najpomembnejša pacientova pravica in ena najpomembnejših vrednot zdravstvenih sistemov, se zavedajo tudi v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto in Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto. Z dnevom odprtih vrat so obeležili prihajajoči Svetovni dan varnosti pacientov, ki bo 17. septembra, in sicer letos prvič – kot tudi marsikje drugod po Sloveniji.

Kot je povedala Novomeščanka Alenka Babič, podpredsednica Zveze organizacij pacientov Slovenije in podpredsednica Zveze koronarnih kubov in društev Slovenije, je za paciente zelo pomembno, »da smo se združili v eno organizacijo in smo močan podporni član za bolj slišan glas pacientov – v sodelovanju z zdravstvenimi institucijami in ne proti njim.«

Da je treba s pacienti in svojci razvijati partnerski odnos ter tvorno sodelovati, sta poudarili tudi direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto mag. Alenka Simonič, dr. med., ter podžupan novomeške občine Urban Kramar in drugi.

V bolnišnici je Tatjana Pavlin, dr. med., predstavnica bolnišnice za kakovost, na delavnici predstavila rezultate raziskave PREMS o izkušnjah pacientov z zdravstvenimi obravnavami, v Šolskem centru je bilo mogoče prisluhniti zanimivi okrogli mizi Zagotavljanje varnosti pacientov skozi glas pacienta, kjer je bil osrednji gost Jože Okoren.

Predstavilo se je 24 regijskih zdravstvenih društev

Sodelujoči na okrogli mizi na Šolskem centru Novo mesto.

V pogovoru sta sodelovala tudi trebanjska županja Mateja Povhe ter črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki sta povedala, kako v njihovem okolju skrbijo za čim boljše pogoje za invalide in bolne.

Med 10. uro in 14. uro se je na stojnicah v SB Novo mesto in ZD Novo mesto predstavilo 24 regijskih društev s področja zdravstva in obiskovalci so si lahko nabrali koristnega bralnega materiala o različnih boleznih, ter izvedeli nasvete in izkušnje iz prve roke – od bolnikov.

V znak podpore Svetovnemu dnevu varnosti pacientov bo v nedeljo, 17. septembra, zvečer v občinah po vsej Sloveniji pomemben spomenik, zgradba ali most osvetljen z oranžno barvo in modrim napisom Varnost pacientov.

Besedilo in foto: L. Markelj

