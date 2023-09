Poškodba pri žaganju drv; prometna nesreča in padec kolesarja

15.9.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 11.29 se je v Mekinjah nad Stično, občina Ivančna Gorica, pri žaganju drv poškodoval občan. Gasilci PGD Stična so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Prometna

Danes ob 11.02 sta v Vrbini, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovano oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Kolesar

Ob 12.02, je na Cesti izgnancev v Brestanici, občina Krško padel kolesar in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

M. K.