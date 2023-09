V Črnomlju 11. slovenski festival kamišibaj gledališča

15.9.2023 | 11:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - V Knjižnici Črnomelj se bo drevi začel tridnevni 11. slovenski festival kamišibaj gledališča. Na tem se bodo predstavili najboljši izvajalci kamišibaja iz vse države. Z besedo in sliko bodo na njem predstavili 40 novih zgodb, tričlanska strokovna komisija pa bo izbrala najboljšo predstavo, ki bo v nedeljo prejela nagrado zlati kamišibaj 2023.

Po drevišnji otroški delavnici Kamišibaj za vsak žep, ki jo pripravlja kulturno-umetniško društvo Zlata skledica, bo festival do vključno nedelje potekal v črnomaljski desakralizirani cerkvi sv. Duha, na tej prireditvi pa bodo predstavili kamišibaj zgodbe, ki jih za letošnji festival izbrala državna selektorica za kamišibaj gledališče Silva Karim, so sporočili prireditelji.

Festival bodo v soboto nadaljevali s slavnostnim odprtjem njegovega prvega tekmovalnega s pozdravnimi nagovori črnomaljskega župana Andreja Kavška, predsednika Društva kamišibaj Slovenije Boštjana Odra, državne selektorice za kamišibajsko gledališče Karimove in vodje črnomaljske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Helene Vukšinič.

Proti večeru bo sledil drugi tekmovalni del programa za otroke, temu pa odprtje razstave omenjene pedagoginje, ilustratorke in oblikovalke Karimove ter tekmovalni del programa za odrasle.

Vse predstave si bo ogledala tričlanska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali akademski slikar Robert Lozar, urednica in pripovedovalka ljudskih pravljic Irena Cerar ter lutkarica Tatjana Grabrijan.

V nedeljo pripravljajo še okroglo mizo z izvajalci in gledalci kamišibaja, organizatorji festivala, učitelji, vzgojitelji, knjižničarji, predstavniki domače občine in drugimi udeleženci. Festival bodo opoldne končali s podelitvijo priznanj in omenjene nagrade zlati kamišibaj 2023.

Na festivalu pričakujejo 40 izvajalcev kamišibaja z vseh koncev Slovenije, na drevišnji delavnici pa približno 20 otrok, so še sporočili prireditelji festivala.

Nacionalni festivali kamišibaja so sicer prvih pet let potekali v Piranu, nato dve leti v Štanjelu in dve leti v Velenju. Prireditev, ki prinaša intimno kulturno doživetje za različne generacije, se vsaki dve leti seli. V Črnomlju so jo lani pripravili prvič.

Gledališče kamišibaj sicer izvira z Japonske. Gre za pripovedovanje ob slikah oziroma ilustracijah, ki jih pripovedovalec vstavlja v pomanjšani odrski okvir.

STA; M. K.