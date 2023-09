FOTO: Trčenje v križišču, avto na bok, na pomoč priskočili iz Gostilne Budački

15.9.2023 | 12:30

Trčenje v Metliki - voznici so iz prevrnjenega avtomobila pomagali občani. (Foto: M. G.)

Včeraj nekaj pred 10. uro sta v Metliki trčila osebna avtomobila. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 25-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 53-letni voznici. Lažje poškodovano 53-letno voznico so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Očividec nesreče nam je povedal, da so po trku v trenutku na pomoč obema voznicama priskočili možje iz Gostilne Budački (tik pred njo se je namreč nesreča tudi zgodila), ki so bili tam najverjetneje na malici ...

Kradli akumulator, gorivo in telička

Na delovišču v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo s premičnega semaforja ukradel akumulator.

Na parkirnem prostoru podjetja v Črnomlju je v isti noči neznanec vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 200 litrov goriva.

Prav tako v noči na četrtek pa je na območju Dolenjega Mokrega Polja nekdo s pašnika odpeljal telička rjave barve, starega dva meseca.

Pri prevozu migrantov prijeli dva tujca

Včeraj okoli 8.30 so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen C5 italijanskih registrskih oznak. 31-letni državljan Romunije je prevažal šest državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Nekaj pred 13. uro so ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus nemških registrskih oznak. 53-letni državljan Azerbajdžana, ki je imel ponarejeno osebno izkaznico, je prevažal štiri državljane Turčije. Državljanoma Romunije in Azerbajdžana so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila, s kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Brežice, Dobova, Loče, Obrežje, Slovenska vas, Rakovec, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 80 državljanov Maroka, 65 državljanov Afganistana, 27 Pakistana, 22 Nepala, 16 Iraka, 14 Indije, devet državljanov Bangladeša, sedem Sierra Leoneja, šest državljanov Turčije, pet državljanov Sirije, štiri Palestine, tri Mongolije, dva državljana Libije, Rusije in Šrilanke, po enega državljana Alžirije, Malija, Burundija in Slonokoščene obale in na območju PP Metlika (Rosalnice) sedem državljanov Afganistana ter državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 256 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.