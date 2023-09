FOTO: 130 let PGD Leskovec pri Krškem - Novi dom bo kmalu odprt

Ana Nuša Somrak je podelila odlikovanje GZS tudi Borutu Arhu. (Foto: P. Perc)

Prihod praporščakov

Pihalni orkester Krško

Nov gasilski dom PGD Leskovec pri Krškem

Leskovec pri Krškem - V zadnjem času vložili okoli 900.000 evrov v nov gasilski dom in dom krajanov v Leskovcu – Društvo ima 154 članov

Ob 130-letnici PGD Leskovec pri Krškem so prejšnjo soboto pri gasilskem domu v Leskovcu praznovali tudi dan Gasilske zveze (GZ) Krško, v katero je vključenih 27 PGD iz mestne občine Krško in občine Kostanjevica na Krki. Jubilej so zaznamovali z enoletnim zamikom zaradi del pri obnovi gasilskega doma in doma krajanov, v katerega so po besedah župana MO Krško Janeza Kerina samo v zadnjem času vložili okoli 900.000 evrov in se bodo že čez nekaj tednov veselili njegovega uradnega odprtja.

Lani je ob pomoči MO Krško, GZ Krško, Mestne četrti Leskovec pri Krškem, donatorjev in sponzorjev stekla prenova nekdanjega zadružnega in gasilskega doma z ureditvijo garaže in prvega nadstropja za potrebe delovanja PGD. »Nov, sodoben gasilski dom je rezultat našega skupnega prizadevanja. Ta dom ne pomeni le fizičnega prostora, temveč je tudi simbol naše enotnosti, pripadnosti in pripravljenosti pomagati v stiski. Omogočil nam bo še učinkovitejše delovanje ter zagotavljal boljše razmere za usposabljanje in reševanje. Pridobili smo tudi sodobne prostore za shranjevanje gasilske opreme, vadbo in sodobno opremljene pisarne. V prihodnosti ga nameravamo še dodatno opremiti s sodobnejšo gasilsko opremo in vozili, kar nam bo omogočilo še varnejše delo in večjo učinkovitost našega poslanstva,« je na jubilejni slovesnosti povedal predsednik PGD Borut Arh.

PGD Leskovec šteje 154 prostovoljnih gasilk in gasilcev, od tega jih je 33 operativnih. Zavzeto delo članov so na sobotni slovesnosti nagradili tudi s podelitvijo priznanj, gasilskih plamenic, odlikovanj in odlikovanj za posebne zasluge. Gasilska zveza Krško je priznanja III. stopnje namenila osmim članom PGD, priznanje II. stopnje 15 članicam in članom, priznanje I. stopnje pa sedmim prostovoljnim gasilkam in gasilcem. Odlikovanja GZ Slovenije pa so prejeli: gasilsko plamenico II. stopnje Boštjan Arh in Aleš Trampuž, gasilsko plamenico I. stopnje Borut Arh in Aleš Kranjčevič, gasilsko odlikovanje III. stopnje Vid Cizerle, gasilsko odlikovanje II. stopnje Jože Kranjčevič, gasilsko odlikovanje I. stopnje Albin Jazbec, Branko Prevolšek, Marija Arh in Karolina Cizerle, odlikovanje za posebne zasluge pa Franc Arh, Stanko Žičkar in Ivan Pečnik. Priznanja sta podelila predsednik PGD Borut Arh in dolgoletna članica društva, predsednica sveta gasilske regije Posavje in članica UO GZ Slovenije, Ana Nuša Somrak.

Zbrane so nagovorili še župan MO Krško Janez Kerin, ki je tudi sam že desetletja ponosen član tega društva, predsednik MČ Leskovec pri Krškem Jože Olovec, predstavnik pobratenega DVD Radešić iz hrvaške občine Breznički Hum in predsednik GZ Krško Sandi Lekše.

P. P.

