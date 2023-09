Za šole in vrtce didaktične igrače iz reciklirane plastike

14.9.2023 | 19:30

Mojca Žganec Matelko, direktorica Zavod Knof, je predstavila rezultate zbiralne akcije plastične embalaže in odpadnih litijonskih baterij v okviru projekta NovIKroG. (Foto: M. Ž.)

Izdelki iz reciklirane plastike

Špela Gutnik je govorila o pionirskem krožnem modelu Kemso.

Zbrane je pozdravil tudi direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.

Novo mesto - V prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik so danes partnerji projekta NovIKroG sodelujočim šolam in vrtcem predstavili rezultate zbiralne akcije plastične embalaže in odpadnih litijonskih baterij. Ta je od 1. maja do 16. junija letos potekala na 26 šolah in vrtcih iz dolenjskih občin ter petih javnih institucijah in podjetjih. Predstavnikov šol in vrtcev so ob tej priložnosti izročili vzorčno didaktično igračo, prejeli pa so tudi priznanja za sodelovanje v projektu Kemso, pionirskim krožnim modelom v lokalni skupnosti v Sloveniji, ki deluje že od leta 2016.

»Namen zbiralne akcije je prihraniti naraven vire, zmanjšati količino odpadkov v lokalnem okolju, spodbuditi lokalno gospodarstvo k oblikovanju lokalnih osnovnih zank, kot je že poznan Kemso, in ozaveščati o pomenu zmanjševanja odpadkov in trajnostnih oblikah življenjskega sloga,« je povedala Mojca Žganec Metelko, direktorica Zavoda Knof, ki je skupaj s Komunalo Novo mesto organiziral zbiralno akcijo plastične embalaže z oznako PE in PP (zamaški in trda plastika) in odpadnih baterij.

Vse skupaj so zbrali nekaj več kot 300 kg različnih odpadkov, od tega so po presortiranju izločili 114 kg neprimernih, kar kaže, da je potrebna večja ozaveščenost glede prepoznavanja različnih tipov odpadne embalaže in baterij. V njihovem FabLabu so nato 198 kg plastike, zbrali so jo sicer 282,2 kg, vdihnili novo življenje. Skupaj bodo do konca projekta izdelali 70 didaktičnih igrač, gre za vsem dobro poznano igro tri v vrsto, ki jih bodo prejele sodelujoče šole in vrtci, in 500 knjižnih kazal, ki jih bo dobila Knjižnica Mirna Jarca.

Kot je povedala, imajo v okviru projekta namen izdelovati tudi večje kose iz reciklirane plastike, na ogled so tako postavili podstavke za kozarce, luč in manjše kose pohištva iz reciklirane industrijske plastike.

Špela Gutnik iz podjetja Circular Shield, koordinatorica krožnega modela Kemso, ki se je začel v Mestni občini Novo mesto in se razširil tudi na ostale občine, kjer za odvoz odpadkov skrbi novomeška Komunala, je predstavila njegove rezultate do konca letošnjega avgusta. V njem po šolah in vrtcih namensko zbirajo kartonsko embalažo za mleko in sokove ter ostala tekoča živila in oddajajo za recikliranje v higienski papir, ki ga uporabljajo javni zavodi in ustanove na tistem območju, kjer je bila embalaža zbrana. S tem so od začetka projekta reciklirali 267 ton odpadne embalaže tetrapak, pred sečnjo tako ohranili 3.172 dreves in poskrbeli za zmanjšanje izpustov CO2 za 198.128 kilogramov, kar je toliko, kot jih ustvari 80 avtomobilov v enem letu.

Izpostavila je še, da je novomeška občina tudi pionir skupnega krožnega javnega naročanja, saj je prvega objavila lani, vanj se je vključilo 20 občinskih zavodov, obnovila pa letos, pri tem sta se ji pridružila še občina in osnovna šola Dolenjske Toplice.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jastreb1 Igrače se smejo dati v promet le, če ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov ali drugih oseb, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom ali na predviden način, ob upoštevanju običajnega vedenja otrok. Igrače se lahko dajo v promet, če izpolnjujejo osnovne zahteve glede varnosti, fizikalnih in mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemijskih lastnosti, električnih lastnosti, higiene in radioaktivnosti kot so navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika. Veliko sreče pri dokazovanju kemične varnosti iz surovin neznanega porekla. Preglej samo prijavljene komentatorje