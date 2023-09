V MO Krško več projektov trajnostne mobilnosti

14.9.2023 | 18:20

Krško - V Mestni občini Krško so zadnja leta zgradili nekaj manj kot 20-kilometrsko medobčinsko kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki. Uredili so dobro razvito mrežo sistema izposoje koles, v Krškem pa končujejo prenovo glavne mestne vpadnice. Prihodnje leto načrtujejo prenovo Ceste na Ribnik v Brestanici in nadgradnjo krške železniške postaje.

Občina je na področju kolesarskih poti s sodelovanjem Občine Kostanjevica na Krki po poldrugem letu gradnje letos končala omenjeno 6,7 milijona evrov vredno infrastrukturno naložbo kolesarske povezave, za ureditev kolesarske povezave Brestanica-Veliki Dol-Koprivnica-Kozje, ki jo bodo gradili s sodelovanjem Direkcije RS za infrastrukturo, pa še urejajo lastniška razmerja, je na današnji novinarski konferenci povedal župan Janez Kerin.

V občini je za izposojo na voljo skupaj 55 koles na 11 izposojevalnih postajah. Načrtujejo še postavitev dodatnih v Leskovcu pri Krškem in pri brestaniški železniški postaji.

V Krškem bodo še ta mesec končali celovito prenovo Ceste krških žrtev v smeri Drnovega, s katero bodo med drugim okrepili prometno varnost pešcev in kolesarjev, Cesto na Ribnik v Brestanici pa bodo prihodnje leto prenovili in razširili z večnamensko potjo.

Na železniški postaji v Krškem se prihodnje leto obeta temeljita prenova železniške infrastrukture. Pristojno ministrstvo zanjo sicer še izbira izvajalca, dela pa naj bi začeli marca.

Nadgradnja železniške postaje Krško bo obsegala prenovo tirov in tirnih naprav. Ureditev peronov, gradnjo podhoda z dvigalom, zunanjo prenovo postajnega poslopja in postajnega območja, prenovo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter vozne mreže. Predvidena sta tudi gradnja parkirišča, namestitev protihrupne zaščite in prestavitev nadhoda prek tirov.

Cilj Mestne občine Krško je skladno z občinsko celostno prometno strategijo spodbuditi različne oblike dejavne mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa, sopotništvo in souporabo avtomobila, ki ne pomenijo zgolj nižjih stroškov, temveč povzročajo manj okoljske škode, je še dejal Kerin.

Predstavnica krške občinske uprave Janja Špiler je ocenila, da je Krško sicer prometno dobro urejeno. Ima tudi dokaj novo mestno obvoznico z novim mostom prek Save, v prihodnjih letih pa bi radi državno oz. glavno cesto mimo starega mestnega jedra preuredili v enosmerno. S tem bi prišli do dodatnih parkirišč ter prostora za pot za pešce in kolesarje, je še povedala.

Evropski teden mobilnosti

Mestna občina Krško bo sicer letos 15. zapovrstjo sodelovala pri Evropskem tednu mobilnosti. Skupaj pripravljajo nekaj več kot 30 prireditev, so še povedali na današnji novinarski konferenci.

Odprtje pripravljajo v petek, 15. septembra, v Mestnem parku.

V soboto, 16. septembra, je organizirano tradicionalno kolesarsko popotovanje ob Savi od Radeč do Brežic, Zavod Škrateljc pa organizira voden pohod Krškočara. Pohod na Dunaj je načrtovan v četrtek, 21. septembra, Kolesarsko društvo Krško pa v soboto, 23. septembra, organizira družinsko kolesarjenje od Krškega do Kostanjevice na Krki po novo zgrajeni kolesarski povezavi.

Vrhunec dogajanja pričakujejo v petek, 22. septembra, ko je organiziran Dan brez avtomobila v starem mestnem jedru. Na zaprtem območju bodo otroci drugih razredov osnovnih šol skozi različne delavnice preživeli aktiven dan. Vključeni bodo v gibalno-plesne delavnice, spoznavali bodo izdelavo prometnega znaka, prebarvali našo ulico s kredami, vzpostavili odnos z živalmi skozi pasji kotiček, podrobneje spoznali pomen recikliranja in sortiranja odpadkov, si ogledali redarsko, policijsko in gasilsko vozilo ter se ustavili na zdravstveni postaji z usmerjenim razgibavanjem in zdravo prehrano.

Delavnice Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Krško

Za preizkus fizične kondicije tudi letos Zdravstveni dom Krško omogoča izvedbo testa hoje. Pod okriljem Zdravstvenega doma Krško pa v petek, 15. septembra, svoja vrata odpira tudi Center za krepitev zdravja, ki se pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti z izvedbo delavnic, tako gibalnih kot prehranske.

Dvodnevno srečanje Evropopotnikov

Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS), v sodelovanju s turističnimi, planinskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami v okviru Posavskega festivala pohodništva, Dneva športa, Evropskega tedna mobilnosti, Evropskega dneva hoje, Evropskega tedna športa ter približujočega Svetovnega dneva turizma pripravlja tradicionalno srečanje Evropopotnikov 2023, ki bo 22. in 23. septembra. Predsednik komisije Jože Prah je danes podrobneje predstavil dvodnevni pohod, ki bo prvi dan potekal iz Šentjerneja do Kostanjevice na Krki, drugi dan pa naprej po Evropski pešpoti E7, skozi Krakovski gozd do Krškega in nato do Zdol, kjer bo zaključno srečanje.

