Inšpektorji že kukajo v košare gobarjev

14.9.2023 | 14:00

Posameznik lahko denimo nabere največ dva kilograma gob za lastno uporabo. (Foto: arhiv DL)

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - gozdarska inšpekcija bo tudi septembra in oktobra nadaljevala nadzor obiskovalcev gozda na najbolj obiskanih območjih po vsej državi. Nazore so inšpektorji v sodelovanju z nadzorniki z Zavoda za gozdove Slovenije in Triglavskega narodnega parka izvajali že avgusta.

Septembra in oktobra, ko se nadaljuje sezona nabiranja gob in drugih gozdnih plodov, gozdovi pa so tudi priljubljena izletniška točka, bodo inšpektorji nadzor izvajali na območjih, kjer je bilo v preteklosti zaznanih največ kršitev, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V avgustovskih akcijah so inšpektorji in nadzorniki ugotavljali, da se večina ljudi sicer zaveda dejstva, da so v gozdu na obisku, ter se temu primerno tudi obnašajo. Obstajajo pa tudi izjeme, ki se v gozdu obnašajo nevestno. Med slednjimi so izpostavili uporabo gozdnih cest v neskladju z režimom njihove uporabe, nepravilno parkiranje vozil v naravnem okolju, nabiranje gob v mirnih conah ter kurjenje in kampiranje v gozdu.

Gozdarska inšpekcija je v takšnih primerih nevestnega obnašanja izrekla 13 prekrškovnih ukrepov, so zapisali na ministrstvu.

Tiste, ki bodo jesenske obiske gozdov izkoristili na nabiranje gob, na ministrstvu opominjajo, da jih posameznik lahko nabere največ dva kilograma za lastno uporabo. Nabiralci pa naj bodo pozorni tudi na to, da ne nabirajo zavarovanih vrst gliv, ne nabirajo gliv na območjih, kjer je to prepovedano (različna zavarovana območja), se izogibajo mirnim conam ter se izognejo obisku območij, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi, saj so tam številne gozdne prometnice poškodovane.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter do enega kilograma zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst

