Vzrok požara na Veliki Loki še neznan

14.9.2023 | 12:00

Vodja intervencije Gašper Kek med včerajšnjim gašenjem ostrešja hleva pri Kirmovih na Veliki Loki (Foto: arhiv DL; R. N.)

Včerajšnje trčenje na avtocesti (Foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj zjutraj je, kot smo že poročali, zagorelo na strehi hleva na Veliki Loki. Požar je zajel ostrešje objekta in okoli 500 m3 sena. Nastala je večja premoženjska škoda, vzrok za nastanek požara in okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Na AC v tovornjak s priklopnikom trčil 21-letnik

Nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Obrežja proti Ljubljani, pred izvozom za Krško. Tudi o njej smo že poročali, danes s PU Novo mesto dodajajo, da je po prvih ugotovitvah 21-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom, ki ga je pred njim vozil 55-letni državljan Kosova. Poškodovanega voznika osebnega avtomobila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Prijeli tatova goriva

Policisti PP Črnomelj so nekaj po 22. uri na Svibniku ustavili in kontrolirali 32-letnega voznika kombija. Med postopkom so ugotovili, da sta 32-letnik in 42-letni sopotnik v Jelševniku vlomila v rezervoar delovnega stroja in ukradla gorivo. Ukradeno gorivo in pripomočke za vlamljanje so jima zasegli in na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Novem mestu je nekdo vlomil v tri gradbene zabojnike in ukradel okoli 130 metrov električnih vodnikov in gradbeni material. Z vlomom in tatvino je povzročil za 5.000 evrov škode.

S parkirnega prostora v Šmihelu v Novem mestu je med 16.30 in 18. uro nekdo odpeljal kolo znamke Scott, rumeno črne barve. Lastnika je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

V Dobruški vasi pa so v minuli noči neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in odnesli 57 opažnih plošč.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Brežice, Dobova, Loče, Čatež ob Savi, Obrežje, Bukošek, Mihalovec) prijeli 190 državljanov Afganistana, 24 državljanov Maroka, 16 Sirije in Iraka, 13 državljanov Nepala, 11 Pakistana, sedem državljanov Rusije, pet Indije, po dva državljana Šrilanke, Turčije, Mongolije, Kameruna, Alžirije in Bangladeša in državljana Somalije ter na območju PP Krško (Krško) dva državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 113. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 302 klica. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec huje poškodoval, in 12 nesreč z gmotno škodo. Metliški policisti so zasegli avtomobil mladoletnemu kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu v gozdu, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.