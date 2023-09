5. Čilijada - Prestižna čilijeva omaka z zlatimi lističi

14.9.2023 | 13:00

Ponudba Čiliboja

Brez loških zeliščarjev ne gre.

Kako speče škorpijon?

Zmagovalna ekipa golažijade

Prvi trije na golažijadi

Ker je ob koncu priprav na 5. čilijado v Loki pri Zidanem Mostu predsednik Čili kluba Račica, 63-letni upokojeni strojevodja Marjan Ernestl, ki premore doma banko kar 250 semen različnih čilijev, nenadoma zbolel, je vajeti na sam dan dogodka v nedeljo na igrišču v Loki prevzel tajnik društva Aleš Kocman. Ta niti ni imel težkega dela, ko je opazoval, kako prihajajo vedno novi obiskovalci, tako da so redarji komaj zmogli usmerjati njihove jeklene konjičke na bližnja začasna parkirišča.

Večina jih je seveda prišla zaradi 19 stojnic na letošnji čilijadi, marsikomu pa je zadišal divjačinski golaž, ki ga je štiri ure kuhalo 12 ekip - zmagala je ekipa iz Krškega.

V vročem dnevu so obiskovalci, ki so si upali pokusiti katero izmed bolj ali manj pikantnih čilijevih omak pridelovalcev čilija, hiteli hladiti jezik, ustno votlino in prebavni trakt pri butičnem in večkrat nagrajenem sevniškem pivovarju Aljažu Papežu ali pri »jurčku« s pestrejšo »tekočo« ponudbo loških gasilcev. Kdo pa, če ne gasilci, bi znal pogasiti pekoče posledice pretiranega pokušanja in junačenja? Bodisi pri Škorpijonu, Fotrovih čilijih, Čiličenu ali Čiliboju, če poimenujemo le nekatere pridelovalce, ki so se predstavili v Loki.

Nekateri so, poleg omak, čilija v prahu in marmelad, ponudili tudi sveže sadeže – čilije. Med temi so bili tudi najbolj pekoči.

Nekateri so, poleg omak, čilija v prahu in marmelad, ponudili tudi sveže sadeže – čilije. Med temi so bili tudi najbolj pekoči.

