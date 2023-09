Drevo ogrožalo hišo; danes brez elektrike

14.9.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 18.37 so v naselju Videm v občini Dobrepolje gasilci PGD Videm odstranili del drevesa, ki je ogrožal hišo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL 1977.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILNI DOM;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI, na izvodu ŠKAVORINI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRETRŽJE, izvod 3. V HRIB LEVO-MORAVŠKA GORA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, TP GOBNIK 2, TP ŠTOROVJE, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR, TP ZGORNJI CEROVEC, TP HOHOVICA, TP JAVORJE in TP PODPEČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Blatno med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Vojsko, nizkonapetostno omrežje – Proti Koprivnici med 8:00 in 10:00 uro.

M. K.