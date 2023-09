FOTO: V trčenju tovornjaka in terenca poškodovanca iz pločevine rešili gasilci

13.9.2023 | 19:20

Nesreča na avtocesti (Fotografije: PGE Krško)

Ob 12.59 sta na avtocesti, na relaciji Brežice–Krško, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom odprli vrata vozila in omogočili reševalcem dostop do poškodovanega voznika osebnega vozila, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, odklopili akumulator na osebnem vozilu in nudili pomoč reševalcem.

Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika prepeljali v SB Brežice.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 9.39 so v naselju Podvinje, občina Brežice, gasilci PGD Kapele nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice.

M. K.