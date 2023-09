Naj gostitelj kolesarske dirke Po Sloveniji 2023 Mestna občina Novo mesto

13.9.2023 | 17:00

Na današnji podelitvi na vrtu Dolenjskega muzeja (z leve): Marko Lekše, Bogdan Fink, Mojca Novak, Gregor Macedoni, Maša Puklavec, Drago Bulc) (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - Organizatorji kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je potekala med 14. in 18. junijem, so za najboljšega gostitelja letošnje dirke danes razglasili Mestno občino Novo mesto. Podelili so ji pokal oz. repliko prazgodovinskega lesenega kolesa z Ljubljanskega barja. Predstavnikom preostalih skupaj 39 občin in krajevnih skupnostih so podelili priznanja.

Naj gostitelja dirke, ki jo organizirajo tri desetletja, izbirajo od leta 2018. Strokovna komisija pa je se odločila, da letošnji naziv naj gostitelja, ki mu podelijo podoben pokal kot zmagovalcu dirke, pripade Mestni občini Novo mesto, je povedal direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink.

Predsednik strokovne komisije za izbor naj gostitelja dirke Po Sloveniji Drago Bulc je pojasnil, da se je komisija za novomeško občino odločila zaradi vsega, kar se je v Novem mestu in njegovi okolici dogajalo ob dirki.

Gregor Macedoni in Mojca Novak

Sodelujoča območja oz. občine in krajevne skupnosti so po podatkih organizatorjev dirke ocenjevali glede na inovativnost pri aktivaciji in promociji območja, vključenost lokalnih kulturnih in izobraževalnih ustanov ter društev, glede na trajnostni vidik in celovit pristop gostitelja k temu ter glede na dejavnosti območja pri objavah na spletnih straneh in na družbenih omrežjih.

Predstavnikom preostalih gostiteljev letošnje dirke oz. občin in krajevnih skupnosti so danes podelili kolesarske majice s podpisom zmagovalca dirke.

Kot je navedla predstavnica Slovenske turistične organizacija Maša Puklavec, so za naj gostitelja kolesarske dirke Po Sloveniji prvič oz. leta 2018 izbrali Občino Kamnik. V naslednjih letih so sledile občine Idrija, Nova Gorica in Celje. V enem od covidnih let je dirka odpadla.

Dirka Po Sloveniji je sicer med svojimi 29 izvedbami starte in cilje imela v 68 slovenskih krajih. V nekaterih tudi večkrat. Skupaj so v Sloveniji do zdaj pripravili 157 kolesarskih etap. Samo v Novem mestu so lahko kolesarje spremljali na petih startih in tridesetih ciljih, v Ljubljani pa na štirinajstih startih in šestnajstih ciljih, je še dejala Puklavčeva.

Fink je še dodal, da si je dirko Po Sloveniji ob njeni trasi letos ogledalo vsaj 300.000 ljudi, televizijsko pa še skoraj 10 milijonov gledalcev. Dirko so televizijsko prenašali v 30 državah, športni televizijski kanal Eurosport pa ji je poleg ponovitev namenil še skupaj enajst ur neposrednega televizijskega prenosa.

Vsi današnji govorci so bili sicer enotni, da imata takšen športno-turistični dogodek in mednarodni odziv nanj za Slovenijo ter njeno svetovno prepoznavnost in promocijo velik pomen.

STA; M. K.