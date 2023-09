FOTO: Zagorelo ostrešje hleva na Veliki Loki; uspeli rešiti živino in stroje

13.9.2023 | 13:30

Zagorelo je ostrešje hleva pri Kirmovih.

Vodja intervencije Gašper Kek

Gasilec Anton Strah

Ogenj je že stopil tudi folijo bal sena ob hlevu.

Pri gašenju požara je pomagalo okoli 80 gasilcev.

Velika Loka - Prebivalce Velike Loke je danes zjutraj močno vznemirila gasilska sirena, saj je v vasi, kot smo s fotografijami že poročali, zagorelo ostrešje kmetijskega objekta. »Slišala sem, kako so spodaj pred trgovino vpili, da gori. Ozrla sem se naokoli in videla, da se kadi iz sosedovega hleva. Nekaj trenutkov zatem pa je bila že cela streha v ognju. Seveda sem se prestrašila, saj česa takšnega še nisem videla,« je povedala pretresena občanka Marija Možina.

Zagorelo je pri Kirmovih z Velike Loke, kjer so ognjeni zublji zajeli ostrešje hleva. »Zgodaj zjutraj sva z možem šla v hlev in poskrbela za živino. Mož je šel potem na gasilsko izobraževanje v Sežano, sama pa sem se, potem ko sta šla fanta v šolo, malo ulegla, ker me boli koleno. Prebudilo me je pokanje, stopila sem na balkon in videla, da je bil hlev v plamenih. Ogenj se je zelo hitro razširil,« je s solzami v očeh pripovedovala Nataša, ki kar ni mogla verjeti, kaj se jim je zgodilo.

Hvaležna je za hitro pomoč sosedov, ki so pomagali umakniti kmetijske stroje, rešili so tudi vseh 25 glav živine. »Pred tremi tedni smo zgradili nadstrešek za prosto pašo živine. Dobro, da je mož pustil ključe v kmetijskih vozilih, da jih niso iskali,« je še dodala Nataša, ki je izpostavila tudi požrtvovalne gasilce. »Zelo hitro so posredovali, drugače bi bila škoda lahko še večja. Iz srca sem jim hvaležna,« je poudarila.

Vodja intervencije Gašper Kek je povedal, da so bili ob 8.03 obveščeni, da gori gospodarski objekt na Veliki Loki. »Ko smo prišli sem, smo naprej opravili ogled, nato pa se lotili reševanja živine in preverili, da ni kakšen občan karkoli sam reševal notri. Nato smo začeli gasiti požar, da se ne bi razširil še na sosednje objekte. Požar je pogašen, notri sicer še vedno tli, saj se vidi dim. Seno bomo odpeljali na zemljišče za kmetijsko zadrugo, kjer bo pod gasilskim nadzorom. Veliko srečo bomo imeli, če bo jutri deževalo, to bo veliko pomagalo. Gasilci pa bodo tukaj ostali na požarni straži,« je razložil Kek, ki je na intervencijo prihitel s silaže. »Vse sem pustil in prišel pomagat. To je bila prioriteta,« je dodal vodja intervencije, ki je tudi poveljnik PGD Trebnje. Po njegovih ocenah je požar pomagalo gasiti okoli 80 gasilcev iz sedmih okoliških prostovoljnih gasilskih društev. To je eden večjih požarov v zadnjih letih na kmetijskih objektih na tem območju.

Anton Strah se je zjutraj s traktorjem peljal pomagat silirat in je s ceste opazil, da se v vasi kadi. »Pridem do križišča, pa je bila streha že v ognju. Hitro sem parkiral traktor, se napotil proti gasilskemu doma, z gasilcem Janezom sva se hitro usedla v avto in se odpeljala na kraj požara. Ognjeni zublji so segali pet metrov visoko. Ob hlevu so bile bale sena, zaradi vročine pa se je folija že topila. V nevarnosti je bilo, da bi se vžgala tudi streha sosednjega objekta. Če ne bi midva hitro začela gasiti, bi se požar lahko razširil na sosednjo stavbo,« je povedal Strah, ki ima veliko izkušenj z gasilskih intervencij. Vrsto let je bil tudi predsednik Gasilske zveze Trebnje.

Na kraju dogodka so bili tudi policisti, ki bodo poskušali ugotoviti, zakaj je zagorelo. Nekateri namigujejo, da je prišlo do samovžiga spravljenega sena.

Besedilo in fotografije: R. N.

