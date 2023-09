Robiju v slovo

13.9.2023 | 14:15

Še danes je nedojemljivo. Zdi se nesprejemljivo. Nerazumljivo. Tako iznenada je bilo. V noči na nedeljo se je ustavilo njegovo veliko srce. Z njim je umrla njegova dobrodušnost, utihnil njegov značilen gromek smeh, zaprle so se navihane oči, odšel je pravičnik, empat, dobrodelnež. Pronicljiv sogovornik. Dober prijatelj. Poznavalec vremena, novinar, radijski napovedovalec, ki je Dolenjcem dvigoval voljo in kotičke ustnic, ki je vedno trdil, da slabega vremena ni, ki je podrobno spremljal moč vetra v igri z drevesi, število dežnih milimetrov in snežnih centimetrov, ki je bil vedno pripravljen šaljivo povedati, kdaj ne kosit, kdaj pripravit lopate.

»Daj, nehaj, japajade …« je zmeraj rekel, ko si ga spoštljivo nazival. »Jaz sem Dolenjček, Podgurc,« je pribil. In za nameček še: »Kuga je, kje pa si ti!?«

Kje si Ti, se sprašujem od nedeljskega zgodnjega popoldneva, ko sem izvedel, kaj se je zgodilo. Začeli so zvoniti telefoni, poslušal sem besede: »Ne zafrkavaj se. Kaj, resno? Kako je to mogoče, če pa je še včeraj … Ja, če sva pa bila zmenjena … Pa to ne more biti res …« In ne neha se. Robi, ne neha se. Toliko ljudi si poznal, toliko ljudi je poznalo tebe, toliko lepega in dobrega si naredil, tako si znal. Zato se ne bo nehalo nikoli. Nikoli ne boš pozabljen. Ti si žal res odšel, misli nate in spomini pa ostajajo. Ti so večni. Tega nam nihče in nič ne more vzeti, ker smo si te vzeli za svojega. Tako močno in samoumevno si zasidran, vraščen v misli, shranjen v dušah.

Še zdaj ne verjamem. Še zdaj imam občutek, da boš prišel v redakcijo 24UR, da boš objavil članek na Dolenjskanews.com, da mi boš za hrbtom zatulil »Daaaaaan!«, kot si znal, in hitel kazat posnetke lepih, čvrstih jurčkov ali celo kakšnega kapitalca. Da te bom, preden stopiva pred kamere skupaj, spet šaljivo zbadal z »vremenskim šarlatanom«, kot si se sam o sebi pohecal. Še kar ne verjamem. Ko pa berem za seboj napisane besede, me je groza, da je res.

Za pretekli konec tedna si napovedal poletno, suho, sončno vreme, ne vedoč, da se v nedeljo ne boš zbudil. A imel si prav. Bila je taka. Torej le nisi bil vremenski šarlatan. Nisi pa vedel, da bo za nas ta nedelja črna, težka, žalostna. A, tega ti ne bomo nikdar očitali.

Robi, Roberto, Rujavc, prijatelj ... srečno pot! Hvala ti za vse. Pogrešamo te, vemo pa, da boš v jasnih nočeh sijal tam gori.

Z globokim spoštovanjem in žalostjo v prsih iskreno sožalje družini in prijateljem.

Jani Muhič