Dobrodelna akcija za pogorelce: v Metliki gorelo pri Jakljevičevih

13.9.2023 | 11:50

Posledice požara (Fotografije: OZ RK Metlika)

Metlika - V četrtek, 7. septembra, je zagorelo pri Jakljevičevih v Metliki. Pogorel je velik del ostrešja stanovanjske hiše. Gasilci, ki so jih poklicali na pomoč, so prišli v nekaj minutah, z ognjem pa so se borili dve uri.

Zamenjati bo potrebno leseni del strehe prizadete hiše na Ulici Belokranjskega odreda, strešno kritino, strope, večino oken in električne napeljave. Sanirati bodo morali stene. Zaradi ognja in vode bo potrebno zamenjati tudi talne obloge in pohištvo.

Družina potrebuje pomoč, zato na Rdečem križu Metlika danes začenjajo dobrodelno akcijo zbiranja finančnih sredstev, potekala bo mesec dni, do 13. oktobra.

Sredstva lahko nakažete na (Rdeči križ Metlika), TRR – IBAN SI56 0299 4001 9199 751 (NLB); sklic: 00 2023 s pripisom ''požar''.

M. K.