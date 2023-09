Znano, zakaj se je prevračal traktorist

13.9.2023 | 12:30

Poročali smo že o sinočnji nesreči traktorista. Na Policijski upravi Novo mesto danes pojasnjujejo, da so bili nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči v Gorenjih Kamencah. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 62-letni traktorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil neregistriran traktor, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,67 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, še dodajajo na PU.

V ''Tabletki'' padel kolesar

Nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču "Tabletka" v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 34-letnemu kolesarju. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Brez vozniške, brez tablic ... zelo verjetno pa z alkoholom

Metliški policisti so med kontrolo prometa v kraju Dole včeraj nekaj po 14. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat. 29-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Ugotovili so še, da je vozil neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vloma

Med 3. 9. in 12. 9. je v Črnomlju nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel električno ročno orodje.

V Šmarjeti je med 9. 9. in 12. 9. neznanec vlomil v počitniško hišo in pomožni objekt in odnesel električno ročno orodje, agregat, samokolnico in več steklenic z alkoholnimi pijačami. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Na Obrežju prijeli voznika kombija zaradi nezakonitega prevoza tujcev

Policisti so sinoči nekaj po 21. uri na Obrežju ustavili 35-letnega državljana BiH. V kombiju je prevažal šest državljanov Kitajske, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Voznika so pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Brežice, Dobova, Loče, Čatež ob Savi, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem) izsledili in prijeli 201 državljana Afganistana, 18 državljanov Maroka, 11 državljanov Sirije, pet državljanov Turčije in Bangladeša, štiri državljane Indije, Pakistana in Burundija, po tri državljane Alžirije in Konga, dva državljana Gvineje in Rusije, ter po ebega državljana Palestine, Senegala in Slonokoščene obale; na območju Sevnice pa dva državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 97. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 280 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 12 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.