FOTO: Na Veliki Loki zagorelo ostrešje kmetijskega objekta

13.9.2023 | 10:20

Danes zjutraj, nekaj po osmi uri, so se oglasile sirene in gasilci so odhiteli na Veliko Loko. Po prvih informacijah je zagorelo ostrešje kmetijskega objekta.

Kot so nam povedali na PU Novo mesto, gasilci ta čas (10.00) požar še vedno gasijo, policisti so zavarovali območje in zagotavljajo varnost prometa v okolici. Ko bodo razmere to omogočale, bodo opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok za nastanek požara, še dodajajo na PU.

Podrobnosti sledijo.

