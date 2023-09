Med prevračanjem po bregu padel iz traktorja

13.9.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.44 je na Gorenjih Kamencah, občina Novo mesto, traktor zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil po bregu. Med prevračanjem je voznik padel s traktorja. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom dvignili traktor in ga postavili na kolesa ter pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so traktorista odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pirotehnika uničila bombo

Ob 13.15 sta pri naselju Gorenje, občina Kočevje, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije, na varni lokaciji blizu kraja najdbe uničila ročno bombo italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Gorele smeti

Ob 11.31 so ob cesti Krka–Videm v bližini naselja Gradiček, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Krka pogasili goreče smeti na površini okoli 2 kvadratnih metrih

Hudo poškodovan kolesar

V ponedeljek okoli 17. ure se je na cesti v naselju Grobišče pod Krenom na območju Kočevja zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar, poročajo s PU Ljubljana, ki je zaradi prevelike hitrosti padel in se huje telesno poškodoval. S helikopterjem je bil prepeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu ŠOLA KARIN;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL na izvodu VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINJEK, TP KRUPA, TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD STOPIČE, TP GOR. TEŽKA VODA, TP PREPIH;

- od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 11:15 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH;

- od 12:45 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMV ŽABJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 1985;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA 1981;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU 1999;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI. KAL, TP GORENJI. PODBORŠT, TP SVETA. URŠULA, TP GOLOBINJEK, TP DOLENJI. PODBORŠT, TP MALENSKA VAS, TP ROGOVILA, TP MALI VRH, TP ŠRANGA, TP JABLAN, TP GORIŠKA VAS in TP ČEŠENCE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE NADOMESTNA, izvod 8. UNITEHNA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništv Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Srednje Laknice, Škovec, Škovec dolina in Srednje Laknice 2 med 8:00 in 10:00, na območju TP Bačje, Debenc in Stan pa med 11:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gruda Globoko predvidoma med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Drenovec, nizkonapetostno omrežje – Senuše pa med 8:00 in 13:00 uro.

