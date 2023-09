Mesec prve pomoči: Prva pomoč povsod in za vsakogar

13.9.2023 | 08:40

Fotografije: OZ RKS Novo mesto

Novo mesto - Druga sobota v septembru tradicionalno predstavlja mednarodni dan prve pomoči, v Sloveniji pa pomeni tudi začetek meseca prve pomoči, ki se bo zaključil 16. oktobra, na svetovni dan oživljanja. Rdeča nit letošnjega meseca prve pomoči je vseživljenjsko učenje prve pomoči.

V tem obdobju bo tudi Območno združenje Rdečega križa Novo mesto organiziralo brezplačne delavnice prve pomoči, s prikazi prve pomoči na dogodkih v dolenjski regiji bodo opozarjali na pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči, sporočajo iz humanitarne organizacije.

Opominjajo, da je prva pomoč, vključno z oživljanjem, ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Temeljni postopki oživljanja mimoidočih za dva- do štirikrat povečajo možnost za preživetje osebe v primeru zastoja srca.

O pomenu vseživljenjskega učenja prve pomoči in dostopnosti znanj, se je v letošnji poslanici dotaknila tudi predsednica Rdečega križa Slovenije, mag. Ana Žerjal: »Znanja in veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k zagotavljanju osebne varnosti in krepitvi kapacitet lokalne skupnosti. Zavedanje, da vsakdo lahko reši življenje, prepreči poslabšanje zdravstvenega stanja in izboljša možnosti preživetja, je glavno vodilo vseh, ki neutrudno skrbimo za usposabljanja. Tako s skupnimi močmi pomembno prispevamo k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe.«

V prihajajočem mesecu dni, torej mesecu prve pomoči, bodo na OZ Rdečega križa Novo mesto organizirali brezplačne delavnice Temeljnih postopkov oživljanja z AED:

15. septembra, od 10.00 do 14.00, v SB Novo mesto, Dan odprtih vrat,

22. septembra, dopoldan, na Glavnem trgu, Dan brez avtomobila,

10. oktobra ob 16.00, na OZ RKS Novo mesto.

Vabijo vse generacije, otroke, mladostnike, odrasle in starostnike, da se naučijo oziroma obnovijo svoja znanja prve pomoči: ''Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoja znanja in veščine prve pomoči redno obnavljati.''

Še posebej pa vabijo prostovoljce, ki bi se kot laiki radi pridružili ekipam prve pomoči CZ in pomagali ponesrečenim v naravnih in drugih nesrečah. Prijave zbirajo na: prvapomoc.rknm@gmail.com.

Tudi v Metliki

Dan prve pomoči bodo med drugim obeležili tudi v Metliki. Prikaz (spored spodaj) bo namenjen občanom, učencem in najmlajšim v vrtcu.

Četrtek, 14.9., med 9.00 - 10.00 uro, vrtec Metlika

Torek, 19.9., med 9.00 - 10.00 uro, staro mestno jedro mesta Metlika (pred občinsko stavbo)

Torek, 19.9., med 19.00 - 20.00 uro, predavalnica na sedežu RK Metlika

Torek, 17.10., med 9.00 - 10.00 uro, staro mestno jedro - semanji dan

M. K.