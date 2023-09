Tončkov dom na Lisci bodo še bolj posodobili

12.9.2023 | 18:30

Tončkov dom (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica/Lisca - Sevniški župan Srečko Ocvirk je na Tončkovem domu na Lisci danes podpisal pogodbo za posodobitev okoliške infrastrukture in nadgradnjo promocijske zasnove tega turističnega območja. Skupaj z davkom gre za nekaj manj kot 390.000 evrov vredno naložbo v okviru projekta Po Jurkovih poteh. Sevniška občina bo zanjo dobila evropsko denarno podporo.

S projektom Po Jurkovih poteh se je občina prijavila na razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti na turističnih območjih ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Odobrili so ji nekaj več kot 210.000 evrov nevračljive evropske denarne podpore.

Z načrtovanimi ureditvami bo priljubljena posavska izletniška točka postala še privlačnejša. Dodatno pa bo okrepila razvoj in prepoznavnost Lisce ter širšega turističnega območja, so zapisali na občini.

Po občinskih podatkih je Lisca kot eden najvišjih vrhov v Posavju z bogato planinsko, turistično in športno tradicijo pomembna tako za pohodništvo, kolesarjenje, izletništvo in padalstvo, kot tudi za ponudnike blaga in storitev, ki se s pomočjo programov in dejavnosti na Lisci posredno vključujejo v turistično ponudbo Občine Sevnica.

Z omenjeno naložbo bo omogočena nadaljnja izraba omenjenega turističnega potenciala, posodobljena infrastruktura pa bo izboljšala dostopnost naravne dediščine Lisce in prispevala k boljšemu poznavanju njenih naravnih vrednot.

V okviru projekta bodo okolico Tončkovega doma dodatno uredili (sam dom so prenovili pred dvema letoma), lotili se bodo tudi razvoja digitalne interaktivne predstavitve Lisce in dveh novih turističnih doživetij.

Pri Tončkovem domu bodo med drugim prenovili betonsko ploščad. Uredili bodo vodni dotok, osvetlitev terase in ekološki otok. Zamenjali bodo ograje, uredili stopnišče in klančino za gibalno ovirane goste. Postaviti nameravajo nov otroški tobogan, t. i. vodno hiško in postajo z električnimi kolesi. Lotili se bodo še več manjših ureditev. Namestili bodo nov nadstrešek.

Dela naj bi začeli še letos, končati pa jih nameravajo prihodnje leto.

M. K.