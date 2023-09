V avto trčil 17-letni motorist; ukradli draga kladiva delovnih strojev

12.9.2023 | 13:45

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Včeraj nekaj pred 12. uro sta trčila motorist in voznik osebnega avtomobila v Leskovcu pri Krškem. Krški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 17-letni motorist, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil 71-letnega voznika. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti bodo o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V noči na ponedeljek je v Brežicah nekdo vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar ter več steklenic s pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.400 evrov škode.

Z delovišča na območju Žužemberka so med 10. 9. in 11. 9. neznanci ukradli sto opažnih plošč in gradbene podpornike. Izvajalca del je oškodoval za okoli 4.500 evrov.

Z dvorišča podjetja v Novem mestu pa so med 5. 9. in 11. 9. neznanci ukradli tri kladiva delovnih strojev v skupni vrednosti okoli 23.500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Bukošek, Velika Dolina, Slovenska vas, Mihalovec, Obrežje, Podgračeno) izsledili in prijeli 227 tujcev in na območju PP Metlika (Rosalnice) pet tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 102 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 299 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

