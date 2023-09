Planina - Spomin in opomin; župnik za tragične dogodke obtožil partizane

12.9.2023 | 12:00

Med himno

Anton Petrovič in Ladislav Lipič

Planina pri Podbočju - Predsednik ZVV za Slovenijo Ladislav Lipič: »Ni opravičila za kolaboracijo s fašizmom in nacizmom!« A. Petrovič: »Župnik v Podbočju je v Oznanilih za tragične dogodke obtožil partizane, da so bili oni tisti, ki so prvi pobili nedolžne žrtve, ustaši pa so se maščevali …«

Pred sobotno slovesnostjo Planina Spomin in opomin na tradicionalnem prizorišču nad Planino so pri spomeniku 32 talcem in petim partizanom v vasi položili vence predstavniki lokalne skupnosti in veteranskih organizacij ter tudi združenja antifašističnih borcev in antifašistov iz Samobora. Delegacija pa je na planoti nad vasjo odnesla tudi venec na sam kraj zločina ustašev septembra 1942. Predsednik Območnega združenja borcev za vrednote NOB Krško Anton Petrovič se je v imenu soorganizatorjev dogodka zahvalil za sodelovanje tudi OZ borcev za vrednote Brežice in Sevnica, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, Območnemu združenju častnikov Krško, Policijskemu veteranskem društvu Sever Posavje, predstavnikom Društva izgnancev, Slovenske vojske s častno stražo, 1. dolenjskemu spominskemu bataljonu, skupini praporščakov, pohodnikom in drugim gostom. Zahvalil se je tudi domačinom, ki so jim, kot že tolikokrat, odstopili prostor.

»Naslov današnje prireditve, Planina - Spomin in opomin nas obvezuje, da se s spoštovanjem spominjamo vseh žrtev nacifašističnega nasilja in hkrati mora biti to opomin, da se kaj takšnega nikoli več ne bo zgodilo. Letos praznujemo 70-letnico kapitulacije Italije. Včasih smo rekli zmage nad fašizmom. Žal tega ne moremo več trditi, kajti fašistične ideje ponovno dobivajo zagon, pri nas tudi ob podpori rimo-katoliške cerkve. Fašizem je bil poražen, žal ne tudi uničen! Verjetno je tudi med vas prišla neprijetna novica in presenečenje o poskusu sprevračanja zgodovinskih dejstev s strani trenutnega župnika v Podbočju, ki je v Oznanilih pred kratkim za tragične dogodke na Planini obtožil partizane, češ, da so bili oni tisti, ki so prvi pobili nedolžne žrtve (dva žandarja). Ustaši pa so se potem maščevali in pobili talce, po načelu deset za enega. Verjetno bi moral on in še kdo drug odgovarjati za očitne poskuse zlorabljanja oz. potvarjanja zgodovine. Da zmaga zlo, ni potrebno drugega, kot da dobro molči, oziroma ničesar ne naredi,« je poudaril Petrovič.

Zbrano množico je pozdravil tudi podžupan Mestne občine Krško Dejan Žnideršič ter izrazil posebno hvaležnost in spoštovanje tistim, ki so priborili svobodo slovenskemu narodu. Najprej se je spomnil 32 vaščanov, ki so jih ustaši pobili 14. in 15. septembra 1942 in vas požgali. Spomnil pa je tudi na dogodke leta 1991, ko je enota milice UNZ Krško prav na tem mestu zajela skupino pripadnikov JLA, ki se je po bitki v Krakovskem gozdu skušala prebiti preko Gorjancev na Hrvaško.

Slavnostni govornik Ladislav Lipič

Slavnostni govornik predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, generalmajor Ladislav Lipič, je na slovesnosti, povsem blizu slovensko-hrvaške meje, najprej spomnil na besede nekdanjega slovenskega predsednika dr. Danila Tuerka prav na tem mestu leta 2010, da nobena oblika zanikanja, noben poskus hudodelskega značaja zločinov zoper slovenski narod in zlasti zoper civilno prebivalstvo ne more uspeti … In da prav nič ne more opravičiti kolaboracije s fašizmom in nacizmom. Lipič je poudaril, da je potrebno ponavljati te besede »ravno zaradi tega, da današnje generacije vedo, kam nas lahko pripelje sovraštvo in nestrpnost, laži in potvarjanje zgodovinskih dejstev. Povedati je potrebno, da slovenskega ozemlja niso okupirali in delili samo nemške, italijanske in madžarske oborožene sile, pač pa tudi sile Neodvisne države Hrvaške.«

Spomin na tragične dogodke 14. in 15. septembra 1942, na vaščane Planine, ki niso padli kot vojaki v bojih, ampak so bili zverinsko pobiti na pragu svojih domačij od rok ustaških klavcev, po Lipičevih besedah nikoli ne sme v pozabo. V tistem usodnem času so se, po njegovem prepričanju, uveljavile pomembne vrednote, kot so tovarištvo, samozavest, pogum, svobodoljubje in tudi privrženost kulturnemu izročilu. »Nastajale so zato, ker so ljudje na takšnih grozovitih primerih videli, da se je treba upreti takšnim dejanjem, v nasprotnem bodo zločini še hujši in še bolj nizkotni. In takrat so se rojevale in sprejemale odločitve … Nekateri so se odločili za obrambo svoje domovine in upor, nekateri pa za sodelovanje z okupatorji … Danes si lahko kot narod in nacija ponosno povemo: na vseh velikih prelomnicah smo bili kot narod na pravi strani zgodovine. In o tem naj danes razmišljajo predvsem tisti, ki še danes poveličujejo fašizem, zanikajo narodno osvobodilni boj in se priklanjajo ustaški ideologiji ter spomenikom, ki so jih tudi v demokratičnih režimih postavili ustaškim zločincem,« je dejal.

Med obiskovalci dogodka na Planini

Lipič je opozoril, da se časovno obdobje od NOB povečuje in to povzroča nova zgodovinska raziskovanja in nove poglede, »nikakor pa ne daje prav ne prikrojevanju in še manj ponarejanju zgodovine. Vse takšne poskuse je potrebno odločno zavrniti zaradi vseh tistih, ki so padli v tem veličastnem boju za svobodo slovenskega naroda in zaradi civilnih žrtev. Med njimi so bile tudi žrtve tega ustaškega zločina na Planini.«

Bogat kulturni program je pripravila skupina recitatorjev s Senovega Lucija Golob, Vida Dvoršek, Zvonko Marinič in Matej Ulčnik, trobilni kvintet s tolkalcem Slovenske vojske, učenci OŠ Podbočje Zala in Tina Kodrič ter Miha Kodrič pod mentorstvom Janje Rostohar, učenci Glasbene šole Krško Aleks Mirt, Adam Urek in Jaka Šoško pod mentorstvom Staneta Cetina in pevec Bojan Kaplan ob spremljavi harmonikarja Roka Topliška.

Tekst in foto: P. Perc

