37. Straška jesen: Dišalo je po domače

12.9.2023 | 11:20

Straža - Turistično društvo Straža je skupaj z Občino Straža pripravilo že 37. Straško jesen. Prvo so organizirali že leta 1986. Straška jesen je največja osrednja turistična prireditev v kraju. V nedeljo, 10. septembra, je privabila številne obiskovalce. Osrednje dogajanje so odprli veterani straške godbe, ki so zaigrali nekaj pesmi. Od vsega začetka pri godbi sodeluje ustanovitelj godbe, danes 91-letni Jože Koporec. Vse obiskovalce in goste prireditve sta pozdravila in nagovorila Pavel Vidic, predsednik Turističnega društva Straža, in župan Občine Straža, Dušan Krštinc. Prireditev je zanimivo vodil in povezoval Lojze Bojanc.

Mimo so se pripeljali odlično ohranjeni stari traktorji. V mimohodu so se predstavile tudi narodne noše, otroška folklorna skupina Brbučki iz OŠ Vavta vas s spletom otroških plesov in iger. Obiskali so jih rimski vitezi s Ptuja in člani Društva vinogradnikov Suha krajina.

Na 11. vozovih, ki so jih lepo okrasili in pripravili v Jurki vasi, Vavti vasi, Rumanji vasi, Straži, na Drganjih Selih, v Hruševcu, Praprečah, na Selih, v Dolenji Straži, Podgori in na Vrhu pri Ljubnu, so obiskovalcem domiselno predstavili domača opravila, v povezavi s kulinariko. Z vsakega voza je dišalo po domačem. Predstavili so zelišča, suho sadje, čebelarstvo, gobarstvo, polharijo, mlečne in suhomesnate izdelke ter štruklje, metev prosa, žganjekuho, vloženo zelenjavo ter izdelavo »mašinskih« piškotov. Na vozovih so mladi in starejši iz posameznih vasi predstavili domača opravila in dobrote. Letošnja tema je bila Diši po domače. Tako kot lani so tudi letos na vozovih pripravili degustacije. Obiskovalci so lahko pokušali različne vrste čajev, suho sadje: jabolka, slive, hruške, različne vrste medu, medico, gobji golaž s polento, polhove specialitete, skuto, jogurt, različne vrste štrukljev, suhomesnate izdelke, proseno kašo, žganje in likerje, vložene šparglje, česen, prepeličja jajčka, bezgov sirup ter »mašinske« piškote. Obiskovalcem so na zanimiv in šaljiv način predstavili prikaz obrti, opravil na kmetiji in v kuhinji. S tem so želeli prikazati, kako je bilo nekoč pri njih doma in kako so včasih poskrbeli za hrano, da so nahranili lačna usta.

Program je sklenila povorka avtomobilov starodobnikov. Delovala je tudi podeželska tržnica. Na stojnici so razstavili naj pridelke, ki so jih zbirali v sklopu prireditve. Ponujali so domači kruh, pecivo, šarklje.

V kulturnem domu so bile na ogled slike, ustvarjene na 11. likovni koloniji in 1. otroški koloniji, ki sta v sklopu Straške jeseni potekali prejšnjo soboto. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi šarklje straškega turističnega društva. Sledila je gasilska veselica z ansamblom Pugum.

H. M.

Galerija