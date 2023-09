Portret tedna - Leja Glojnarič

12.9.2023 | 14:40

Leja Glojnarič (Foto: R. N.)

Leja Glojnarič se je rodila s prirojeno dedno napako, zaradi katere slabo sliši, a je to ni ustavilo pri razvijanju svojih talentov in uresničevanju sanj. Že od majhnih nog je predana atletiki. Na evropskem prvenstvu gluhih na Poljskem je osvojila kar štiri kolajne. Srebrna je bila v teku na 100 m z ovirami, evropska prvakinja pa je postala v skoku v višino, skoku v daljino in v mnogoboju, v katerem je postavila tudi svetovni rekord, ki zdaj znaša 5.085 točk.

Z očetom Iztokom, ki je tudi njen trener, sta se na prvenstvo intenzivno pripravljala in se nadejala tudi kakšne medalje, a da se bo domov vrnila kar s štirimi, ni pričakovala. »Prvenstvo je bilo zame zelo naporno, saj sem imela natrpan urnik. Zadnji dan pri skoku v višino me je gleženj, s katerim imam težave, že precej bolel, a sem stisnila zobe in nastopila tudi v svoji najljubši disciplini,« je povedala Leja, ki pa po pristanku v Slovenijo ni bila deležna takšne pozornosti, kot bi si jo zaradi dosežkov zaslužila.

Rok Nose