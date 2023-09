Melamin v polletju s padcem prihodkov in dobička

12.9.2023 | 09:15

Foto: Melamin

Kočevje - Družba Melamin je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 24,73 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 38 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil s 700.000 evrov nižji za 72 odstotkov, je objavila družba.

"Vzrok manjše prodaje je delovna nesreča 12. maja 2022. Rekonstrukcija in obnova vseh v tem izrednem dogodku poškodovanih sistemov intenzivno poteka tudi v letu 2023," so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Zaradi nesreče, v kateri je pri pretakanju surovin prišlo do eksplozije, življenje pa je izgubilo sedem oseb, se je proizvodnja v celoti ustavila. Postopoma so jo začeli vzpostavljati konec junija lani, predvideli so, da jo bodo v celoti vzpostavili v 12 do 18 mesecih.

"Obnova proizvodnje še vedno poteka, poleg tega pa so se v letu 2023 prodajne cene izdelkov večinoma postopno zniževale, saj so sledile nižjim cenam nekaterih pomembnejših surovin," so pojasnili.

Proti koncu prvega polletja letos je bilo zaznati padec cen ključnih surovin, so navedli, ob tem pa poudarili, da so "naši kupci zadnja leta izredno dobro informirani o gibanju vseh cen po dobavni verigi, delno pa imamo dogovorjene formule za izračun cen prodajnih izdelkov, tako da ne pričakujemo izboljšanja dodanih vrednosti v primerjavi s časom, ko so cene rasle," so navedli.

Veliko tveganje predstavljajo tudi visoke cene energentov, kjer sicer na področju biomase pričakujejo manjše dvige cen, pri elektriki pa so konec leta 2021 sklenili dolgoročno pogodbo na precej višji ravni kot v preteklosti, kar se bo bistveno poznalo pri stroških.

"Čaka nas torej popolnoma nepredvidljivo leto 2023, zato moramo še naprej iskati mehanizme in postopke za še boljše obvladovanja stroškov," so zapisali.

Skupina Melamin, v kateri je poleg družbe Melamin še družba SmartMelamine, v kateri ima družba Melamin sedaj 100-odstotni lastniški delež, je imela v polletju 24,77 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, 38 odstotkov manj kot v lanskem obdobju, in 1,7 milijona evrov čistega dobička oz. 86 odstotkov manj kot v lanskih prvih šestih mesecih.

SmartMelamine sta leta 2015 ustanovila Melamin in nemška družba Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textill und Kunststoffe. Ta je imela v SmartMelamine tretjinski delež, sedaj pa se je odločila izstopiti iz družbe in je Melaminu nakazala 1,5 milijona evrov, Melamin pa je junija letos delež kupil za en evro, so navedli v polletnem poročilu.

STA; M. K.