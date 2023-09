Ribiči vzdržali desetletja in neurja

V imenu Ribiške družine Kostanjevica na Krki je njen predsednik Jože Zagorc (levo) sprejel priznanje Ribiške zveze Slovenije, ki mu ga je izročil njen predsednik dr. Miroslav Žaberl.

Spored prireditve je povezovala Melita Skušek.

Stanka Macur je pela. (Vse foto: M. L.)

Slinovce - Ribiška družina Kostanjevica na Krki je z nedavno slovenostjo pri svojem domu ob ribniku Slinovce proslavila sedemdesetletnico.

Predsednik Jože Zagorc, ki je nagovoril zbrane, je dejal, da je družina nastala leto 1953 z oblikovanjem družine kot svobodnega gospodarja z vodami, ki jih je dodelil okraj Krško. Organizacijsko je bila družina že takrat povezana v Zvezo ribiških družin Novo mesto, ki so jo sestavljale ribiške družine Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Kostanjevica na Krki, Brežice, Brestanica - Krško, Sevnica in Podčetrtek.

»Z razvojem ribištva in s spreminjanjem zakonodaje so se pristojnosti zveze hitro prenašale na ribiške družine. Poudarek je bil na izvajanju športnega ribolova, preprečevanje krivolova in ohranjanju obstoječega staleža rib in vodnega življa,« je rekel predsednik.

Kostanjeviški ribiči so uspešno organizirali ribiška srečanja, tekmovanja in državna prvenstva v lovu rib s plovcem v Jugoslaviji in tudi v samostojni Sloveniji. »V osemdesetih letih je ribolov upadel zaradi velike onesnaženosti reke Krke. To je dalo ribiški družini spodbudo za gradnjo najprej manjšega gojitvenega ribnika pri gradu in kasneje večjega komercialnega ribnika tu na Slinovcah. Zamisel o izgradnji lastnega doma se je uresničila leta 1998. Pot pa nas je vodila naprej z željo varovati naravo, ohranjati čisto reko Krko, vlagati življenje v vode in izobraževati mlade ribiče. Ob 750-letnici mesta Kostanjevica na Krki leta 2002 smo uspešno izvedli IX. svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za ženska in svetovni javnosti pokazali lepote naših krajev, reko Krko in, kaj zmorejo ribiči tako majhnega mesta Kostanjevica na Krki in Slovenija,« je dejal predsednik.

Ribiška družina je organizirala tabore za mlade ribiče, nazadnje leta 2009.

V neurju leta 2014 je poplava poškodovala jez na ribniku na Slinovcah. »S pravočasno intervencijo in požrtvovalnostjo naših članov, gasilcev, enote civilne zaščite in prostovoljcev smo uspeli jez ohraniti. Ta dogodek in visoke vode z zemeljskimi plazovi v potokih Lačni potok, Sušica, Studena in Obrh so skoraj popolnoma uničili vložek avtohtone potočne postrvi v zadnjih dvajsetih letih. Kljub uspešni sanaciji jezu se bojimo ponovnega neurja. Ocenjujemo, da je bilo delo Ribiške družine Kostanjevica na Krki kar uspešno in ustvarjalno. Poleg vlaganj ribjega staleža v reko Krko in potoke je ribiška družina nenehno nadzorovala stanje reke Krke in življenje v njej. Pridobili in izobrazili smo številne mlade ribiče, gospodarje in čuvaje. Letošnje leto je prineslo rekordno število mladih, 28 novih mladih ribičev ali 23 odstotkov članstva. To je rezultat zglednega dela ribičev naše ribiške družine in staršev. Danes s 149 člani vzgajamo tekmovalni duh in s pridobljenem znanjem skupno načrtujemo našo prihodnost,« je povedal predsednik Zagorc, ki pravi, da je prva naloga ribičev ohranitev naših voda in ribjega življenja v njej vsaj do take mere, kakršna je danes.

Predsednik je napovedal še preostalo dogajanje v okviru praznovanja 70-letnice. V soboto bo kvalifikacijska tekma zveze ribiških družin, 22. oktobra pa zaključujejo letošnje praznovanje s tradicionalnim tekmovanjem v lovu rib s plovcem za pokal mesta Kostanjevice na Krki 2023.

Ribiška družina Kostanjevica na Krki je pri domu, ki je ob ribniku na Slinovcah, zgradila večnamenski nadstrešek, ki so ga predali v uporabo na tokratni slovesnosti.

Prireditve se je udeležil med drugimi predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl. Kot je dejal, kar nekaj ribiških družin letos praznuje sedemdeset let delovanja. »Takšen jubilej nas navdaja z neko nostalgijo in se sprašujemo, kakšne so bile vode pred toliko časa. Ugotavljamo, da so bile najverjetneje lepše, bolj polne, žal pa smo jih ljudje s svojimi nespametnimi posegi v vodotoke poslabšali,« pravi Žaberl, ki poudarja, da so prizadevni člani ribiških družin zavzeto prizadevajo za kakovost voda.

Predsednik Žaberl je v imenu ribiške zveze izročil priznanje kostanjeviški ribiški družini, v imenu katere je odličje sprejel predsednik Zagorc.

Ribičem je za jubilej čestital tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc.

Slovesni spored, ki ga je povezovala Melita Skušek, je pospremil Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Stanka Macur pa je pela.

M. L.

