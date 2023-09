Harmonikarji za pokal Straške jeseni 2023 - Absolutni prvak Gašper Štajnar

11.9.2023 | 14:30

Gašper Štajnar med županom in predsednikom TD

Straža - V soboto je v okviru prireditve 37. Straška jesen potekalo 11. tekmovanje harmonikarjev v igranju diatonične harmonike za pokal Straške jeseni 2023, ki ga je organiziralo Turistično društvo Straža skupaj z Občino Straža. Tekmovanja se je udeležilo 13 harmonikarjev. Nastopili so v štirih starostnih kategorijah, ki jih je budno spremljala tričlanska komisija v sestavi Anže Iskra, Rok Kastelic in Gašper Kastelic. Ocenjevali so nastop, izvirnost in zahtevnost skladbe. Vsak tekmovalec se je predstavil s skladbo po lastni izbiri. Prireditev je vodila domačinka Andreja Kren, ki je pred nastopom vse tekmovalce seznanila s pravilnikom in vsakega tudi predstavila. Vse zbrane je pozdravil predsednik Turističnega društva, Pavel Vidic.

V kategoriji do 12 let je prvo mesto osvojil Nik Baškovč, drugi je bil Gašper Prijatelj, tretji pa Filip Stopar. V kategoriji od 13 do 17 let je zmagal Gašper Štajnar, za njim sta se uvrstila Žiga Novak in Erik Grm. V tretji kategoriji od 18 do 50 let je prvo mesto osvojil Žan Vidmar, drugo Jurij Kink in tretje Žiga Zore. V kategoriji nad 50 let je zmagal Alojz Murgelj, drugi je bil Jože Žulič, tretji pa Zlatko Mohorič. Absolutni prvak 11. tekmovanja harmonikarjev v Straži je postal Gašper Štajnar in prejel praktično nagrado – nahrbtnik.

Župan Občine Straža Dušan Krštinc in predsednik Turističnega društva Straža Pavel Vidic sta prvim trem v posamezni kategoriji podelila pokale in darilne bone pokrovitelja Klobučar d. o. o. iz Straže za nakup harmonike v vrednosti 400, 300 in 200 €.

Za zaključek se je predstavil harmonikar Žiga Zore, varovanec Varstveno-delovnega centra Novo mesto, s pesmijo Živim svoje sanje. Vsi nastopajoči harmonikarji pa so družno zaigrali Slakovi skladbi V dolini tihi in Sosedov Francelj ter Avsenikovo Golico.

H. M.

Galerija