S polčetrtim promilom in brez vozniške; med vikendom več kot tisoč migrantov

11.9.2023 | 14:00

Konec tedna se je zgodila tudi prometna nesreča, v kateri je v soboto dopoldne na območju Bohorja umrl voznik osebnega avtomobila. (Fotografiji: PGE Krško)

Med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu so policisti PP Novo mesto v petek popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,70 miligrama alkohola (3,5 promila). Voznika so izločili iz prometa, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Pijan ustavil kar sredi ceste

V noči na petek so bili novomeški policisti obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Bršljinu vozilo ustavil sredi ceste in s tem ogrožal ostale voznike. Ugotovili so, da gre za 32-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola. Poskrbeli so za umik vozila, kršitelju pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče z 2,8 promila alkohola

O prometni nesreči v Jelševniku so bili črnomaljski policisti obveščeni v soboto nekaj pred 14. uro. Ugotovili so, da je 43-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligrama alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še en pijan in brez vozniške

Krške policiste so včeraj okoli 15. ure občani obvestili o nezanesljivi in nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila. Pri Drnovem so policisti kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 33-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,98 miligrama alkohola. Zasegli so mu avtomobil in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tokrat je prednost odvzel kolesar

V petek nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznice osebnega avtomobila v naselju Pristava pri Leskovcu. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je za trčenje odgovoren kolesar, ki ni upošteval talne označbe za križišče oziroma cestni priključek s prednostno cesto in je odvzel prednost voznici osebnega avtomobila. 77-letnega kolesarja, ki je po trčenju padel in se hudo poškodoval, so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je v Semiču nekdo iz dveh odklenjenih pomožnih objektov ukradel kosilnico na nitko in motorno žago.

V Žadovinku na območju PP Krško je v noči na petek neznanec vlomil v objekt v lasti društva in odnesel kompresor, akumulator in grelno posodo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Brežiški policisti so bili v noči na soboto obveščeni o vlomu v gostinski lokal v Brežicah. Po prvih ugotovitvah je nekdo vlomil skozi vrata in odnesel nekaj steklenic z alkoholnimi pijačami. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 550 evrov škode.

Tudi v Šentjerneju je v noči na soboto neznanec vlomil v gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo, prav tako na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer je vlomilec ukradel meso in mesne izdelke v vrednosti okoli 5.000 evrov.

V Narplju na območju Krškega je v noči na soboto neznanec vlomil skozi priprto okno v pritličju stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

V noči na soboto je v Drašičih na območju PP Metlika nekdo vlomil v kletne prostore hiše in odnesel samokolnice ter suhomesnate izdelke.

V Venišah na območju Krškega je v noči na nedeljo neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v hišo in izmaknil zlat nakit.

Na Belokranjski cesti v Črnomlju je v noči na nedeljo nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in v avtomat z napitki. Z vlomom in tatvino denarja iz avtomata je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

S parkirnega prostora na Otočcu je sinoči okoli 20. ure nekdo odpeljal gorsko kolo znamke Kilimanjaro.

V Brežicah pa je v minuli noči nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal. Po prvih ugotovitvah je ukradel denar in tobačne izdelke, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Pri prevozu migrantov ujeli tri Romune in Pakistanca

Policisti so na območju Obrežja v petek ustavili voznika kombiniranega vozila Ford transit, romunskih registrskih oznak. 20-letni državljan Romunije je prevažal 16 državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Včeraj dopoldne so ustavili 25-letnega državljana Romunije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal sedem državljanov Sirije in državljana Iraka. Policisti SENDM so včeraj na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak, ki sprva znakov ni upošteval in je peljal naprej. Ugotovili so, da gre za 29-letnega državljana Pakistana, ki je prevažal štiri državljane Turčij. Na območju Drnovega so včeraj prijeli tudi 48-letnega voznika osebnega avtomobila iz Romunije, ki je med postopkom poskušal peš pobegniti. V kombiju italijanskih registrskih oznak je prevaža štiri državljane Turčije. Državljanom Romunije in Pakistana so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 8. 9. in 11. 9. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Sela pri Dobovi, Rigonce, Podgračeno, Ločje, Vrhje, Rakovec, Kapele, Velika Dolina, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Mali Obrež, Mostec, Brežice) in na območju Krškega izsledili in prijeli 1.075 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo (480 državljanov Afganistana, 235 državljanov Maroka, 100 državljanov Pakistana, 54 Bangladeša, 41 Turčije, 29 Sirije in Rusije, 20 Alžirije, 13 državljanov Indije, 12 Šrilanke, 11 Iraka in Nepala, devet državljanov Burundija, sedem Irana, štiri Palestine in Sudana, tri državljane Eritreje in Konga, dva državljana Egipta, Tunizije in Sierra Leoneja ter po enega državljana Kameruna, Gane, Libanona in Senegala.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 8. 9. in 11. 9. posredovali v 307. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 945 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila, prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 29. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni toto naj mi premier in minister za notranje zadeve odgovorita kaj mislita storiti glede beguncev a smo prebivalci res še varni pred to drhaljo. Preglej samo prijavljene komentatorje