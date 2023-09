Igor Pate ohranja primat

11.9.2023 | 11:30

Igor Pate in Matej Sinic (Fotografije: Janja Razpotnik)

Prestranek - Na zemljiščih, s katerimi upravlja notranjsko posestvo Grad Prestranek, se je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in v soorganizaciji z Gradom Prestranek, Občino Postojna, KGZS – KGZ Nova Gorica in Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma minuli vikend končalo 66. državno tekmovanje oračev Slovenije in 28. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju.

V okolici Prestranka so se najboljši slovenski orači pomerili v oranju strnišča in ledine, in sicer v dveh kategorijah - s plugi krajniki in z obračalnimi plugi. Kvaliteto oranja je ocenjevala strokovna komisija, vsak tekmovalec pa je moral v svojem nastopu preorati tekmovalno parcelo veliko 20 x 70 metrov.

Med trinajstimi tekmovalci iz petih slovenskih regij sta nova državna prvaka na 66. državnem tekmovanju oračev Slovenije postala Igor Pate z Dolenjske (Dolenje Kamenje) v kategoriji obračalni plugi in Matej Sinic iz Prekmurja, ki je zmagal v kategoriji plugi krajniki. Oba bosta prihodnje leto zastopala Slovenijo na svetovnem prvenstvu v svoji kategoriji (lani je Pate Sloveniji priboril prvo odličje na SP, bronasto).

Dijaki

Na 28. državnem tekmovanju dijakov biotehniških šol so se pomerili štirje dijaki. V kategoriji oranje z obračalnim plugom je zmagal Medard Jamšek iz Biotehniškega centra Naklo, s plugom krajnikom pa se je najbolje odrezal Jože Sambt iz Biotehniške šole Rakičan (tu je bil drugi Benjamin Kavšek – GRM Novo mesto).

Ženske

Poleg glavnega tekmovalnega programa se je v organizaciji Zveze kmetic Slovenije odvilo tudi tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem in dvoosno prikolico. V kategoriji do 50 let je zmagala Dragica Himelrajh, v kategoriji nad 50 let pa Jožica Lakošek.

M. K.