Nov uspeh AMD Krško: še vedno na vrhu ligaške tabele

11.9.2023 | 10:50

Koprivnice - Na zelo izenačeni nedeljski dirki v čeških Koprivnicah je ekipa AMD Krško nadaljevala z nizom zmagovalnih stopničk v 1. češki ligi. Z odličnim 2. mestom na hitri in zelo specifični 480 metrov dolgi stezi je zasedba v sestavi: Nick Škorja (14+1 točka), Anže Grmek (10+1) in Luka Omerzel (4+1) ohranila vodstvo na ligaški razpredelnici in ima točko prednosti pred ekipo AK Plocha Draha Koprivnice ter dve točki pred AK Marketa Praga.

Najboljši posameznik dirke je bil Daniel Klima iz Prage, ki je ostal nepremagan in osvojil 15 točk.

8. oktobra se tako v slovaški Žarnovici obeta izjemen finale letošnjega tekmovanja v 1. češki ligi, Krčani pa imajo seveda vse možnosti, da ligo osvojijo. V ta namen bodo Krčani za oktobrski spektakel organizirali tudi navijaški avtobus.

B. L.

