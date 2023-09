Veliki Cirnik s prenovljeno poslovilno vežico

11.9.2023 | 09:45

Nova poslovilna vežica Veliki Cirnik (Foto: Občina Sevnica)

Mrliška vežica pred ureditvijo (Foto: arhiv KŠTM Sevnica)

Veliki Cirnik - V teh dneh se končujejo gradbena dela za poslovilno vežico na Velikem Cirniku. Kot sporočajo s sevniške občine, je ''ureditev vežice pomemben doprinos k celostni ureditvi središča kraja.''

Projekt, vreden dobrih 199 tisoč evrov, je obsegal gradnjo pritličnega objekta poslovilne vežice z ureditvijo okolice, ureditev dostopa in vseh potrebnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt so izvedla podjetja GTB-PRO iz Topolšice, Gradbeništvo Džodžaj iz Velenja in GMP Prijatelj iz Šentjanža, ki so tudi oddala skupno ponudbo na javnem naročilu.

Pri pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju zemljišč je Občina Sevnica tesno sodelovala tako s Krajevno skupnostjo Šentjanž kot tudi s Prostovoljnim gasilskim društvom Veliki Cirnik, dodajajo na občini.

Pred ureditvijo nove vežice so se krajani od bližnjih poslavljali v dotrajanem, neprimernem objektu. Z njegovo prenovo so uredili tudi dostop do cerkve in poslovilne vežice, skupaj z dostopom do gasilskega doma. Na novo je preplaščena javna pot, zaradi naklona terena je bilo potrebno urediti tudi ustrezno odvodnjavanje.

Uradno odprtje v nedeljo

V nedeljo, 17. septembra, bo ob 8.30 v Cerkvi sv. Križa maša, sledila bo priložnostna slovesnost z blagoslovom nove poslovilne vežice in nato druženje krajanov.

M. K.